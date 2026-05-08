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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Luigi Argenta

Luigi Argenta

Età defunto 72

Sesso:

Ne danno il triste annuncio il fratello Bruno con Elena, lo zio Pietro, i cugini Andrea e Giuseppe con rispettive famiglie e parenti tutti.

Il funerale avrà lugogo sabato 9 maggio 2026 partendo dall’ospedale di Asti alle ore 10,15 per la Chiesa Parrocchiale di San Marzanotto ove alle ore 11,00 si svolgeranno le esequie.

La presente è partecipazione e ringraziamento.

La S. Messa di Trigesima verrà celebrata domenica 7 giugno alle ore 11,15 nella Chiesa Parrocchiale di San Marzanotto.

Il S. Rosario verrà recitato venerdì 8 maggio 2026 alle ore 21,00 nella Chiesa Parrocchiale di San Marzanotto.

Funerale

Funerale Data 09 maggio 2026 - 11:00

Funerale Luogo

08 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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