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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Patrizia Vigna

Patrizia Vigna

Età defunto 59

Sesso:

Ne danno il triste annuncio i cugini Enrico con Amalia e Ilario con la figlia Viola, la sue amiche di sempre Beatrice, Jessica e Luisa, cugini, parenti e amici tutti.
La ceneri della cara Patrizia verranno tumulate nella Cappella di Famiglia presso il cimitero di Castiglione d’Asti.

Funerale

06 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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