Patrizia Vigna

Tipologia
Età defunto 59
Sesso:
Ne danno il triste annuncio i cugini Enrico con Amalia e Ilario con la figlia Viola, la sue amiche di sempre Beatrice, Jessica e Luisa, cugini, parenti e amici tutti.
La ceneri della cara Patrizia verranno tumulate nella Cappella di Famiglia presso il cimitero di Castiglione d’Asti.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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