Francesco Caldara

Ne danno il triste annuncio la moglie Enza, i figli Piero, Maria ed Elisa, la nuora Carmela, i generi Cris e Fabio, gli adorati nipoti Manuel, Alessandro, Marco, Gianluca, Chiara e Andrea, aprenti e amici tutti.

Come da volontà del defunto la sue ceneri saranno disperse nel roseto del cimitero di Asti.