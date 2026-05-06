Francesco Caldara

Tipologia
Età defunto 84
Sesso:
Ne danno il triste annuncio la moglie Enza, i figli Piero, Maria ed Elisa, la nuora Carmela, i generi Cris e Fabio, gli adorati nipoti Manuel, Alessandro, Marco, Gianluca, Chiara e Andrea, aprenti e amici tutti.
Come da volontà del defunto la sue ceneri saranno disperse nel roseto del cimitero di Asti.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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