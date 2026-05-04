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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Prof. Ada Scotti

Ada Scotti

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Sesso:

10.05.2025 - 10.05.2026

Nel primo anniversario della morte i famigliari la ricordano a quanti l’hanno conosciuta e apprezzata.

La Santa Messa in Suffragio sarà celebrata nella Cappella dell’Istituto Missionario della Passione in Villavecchia di Mondovì, l’8 Maggio 2026 alle ore 17,00.

Funerale

04 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

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