Prof. Ada Scotti

Tipologia
Ada Scotti
Sesso:
10.05.2025 - 10.05.2026
Nel primo anniversario della morte i famigliari la ricordano a quanti l’hanno conosciuta e apprezzata.
La Santa Messa in Suffragio sarà celebrata nella Cappella dell’Istituto Missionario della Passione in Villavecchia di Mondovì, l’8 Maggio 2026 alle ore 17,00.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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