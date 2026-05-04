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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Sandra Navone

Sandra Navone

Sesso:

Le famiglie Navone e Pianta commosse per l’affetto dimostrato per la perdita della cara
Sandra
sentitamente ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti e presenze hanno partecipato al loro dolore. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata Mercoledì 13 Maggio 2026 alle ore 18,00 presso la Cattedrale di Asti.

Funerale

04 Maggio 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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