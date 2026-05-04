Sandra Navone

Tipologia
Sesso:
Le famiglie Navone e Pianta commosse per l’affetto dimostrato per la perdita della cara
Sandra
sentitamente ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti e presenze hanno partecipato al loro dolore. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata Mercoledì 13 Maggio 2026 alle ore 18,00 presso la Cattedrale di Asti.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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