Sandra Navone

Le famiglie Navone e Pianta commosse per l’affetto dimostrato per la perdita della cara

Sandra

sentitamente ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti e presenze hanno partecipato al loro dolore. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata Mercoledì 13 Maggio 2026 alle ore 18,00 presso la Cattedrale di Asti.