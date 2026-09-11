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Calcio

Asti Calcio, serata di gala: baby biancorossi e prima squadra pronti a scrivere la storia (FOTO Gallery)

Sfilano prima squadra e settore giovanile, interventi delle autorità e fuochi d'artificio in vista della prima gara interna col Gozzano di domani pomeriggio

Davide Chicarella

Davide Chicarella

11 Settembre 2026 11:02:44

Serata di gala per la prima squadra, il settore giovanile e tutto lo staff dirigenziale dell'ASD Asti Calcio. Presso lo stadio "Censin Bosia" hanno sfilato, alla presenza delle autorità locali e calcistiche, sindaco Maurizio Rasero compreso, le formazioni baby biancorosse e la prima squadra. 

La parola è passata oltre che al primo cittadino astigiano, al Delegato CONI Lavinia Saracco, e all'Assessore Maurizio Limbordo, anche ai riferimenti dirigenziali biancorossi come Bruno Scavino, patron Brumar, e  mister Francesco Buglio. 

I galletti hanno esordito in campionato domenica scorsa a Sestri Levante perdendo 2-0 e disputeranno la prima gara interna sabato alle 15 contro il Gozzano. "In ogni stadio c'è una storia, scrivila insieme a noi": questo il "claim" individuato per la nuova annata agonistica del club, che si augura di avere al suo fianco un nutrito pubblico in occasione delle gare interne della stagione. 

La serata, animata anche dall'Alter Ego, è stata condotta dal team manager Ivo Anselmo e dall'addetta stampa del sodalizio, Eleonora Anselmo, per concludersi con i fuochi d'artificio. 

Galleria Fotografica a cura di Maria Grazia Billi

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