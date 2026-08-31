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Calcio

Gol, amicizia e sorrisi nel ricordo di Gio (FOTO)

Va in archivio alla Torretta il Memorial Giovanni Cori, alla settima edizione

Davide Chicarella

Davide Chicarella

31 Agosto 2026 23:33:06

La Torretta Nsl ha ospitato la settimana edizione del Memorial Giovanni Cori, triangolare di calcio a 5 nel ricordo del calciatore protagonista con tante maglie di club astigiani e non prematuramente scomparso.

Al via del torneo La Nuova Astigiana, una seconda casa per Gio e per il fratello Gaetano, anch'egli attaccante, Croce Verde e Gli Amici di Gio. 

Una giornata nel segno del ricordo attraverso amicizia e sport, quello sport che Giovanni amava profondamente. Il podio del torneo vede 1 ^ Amici di Gio’; 2^ Croce Verde; 3^ Nuova Astigiana.

Risultati gare: Croce verde / Amici di Gio 0/6; Croce Verde / Nuova Astigiana 7/4; Amici di Gio’ / Nuova Astigiana 6/3.

Miglior portiere dell'evento Mirsha Viel della Nuova Astigiana; Miglior giocatore Rainero Luca della Croce Verde. 

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