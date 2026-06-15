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Calcio giovanile

Cala il sipario sul Guanto d'oro: tribune sold out e 77 giovani portieri in campo

Terza edizione di successo per la manifestazione della Cimino Academy con al via al "Villa Park" numeri uno dal 2010 al 2018 da tutto il Piemonte, celebrata con il saluto di Marco Carnesecchi

Davide Chicarella

Davide Chicarella

15 Giugno 2026 10:45:11

Cala il sipario su un evento tradizionale e di successo. Tribune "sold out" per la terza edizione del Guanto D'oro, manifestazione allestita sapientemente dalla "Cimino Academy" di Dario Cimino, scuola di portieri che prosegue da tempo il proprio percorso virtuoso in terra astigiana.

A ospitare la kermesse il "Villa Park" di Villafranca d'Asti, casa dei Villans che hanno proprio in Dario uno dei proprio pilastri dello staff tecnico. Assente per motivi di lavoro il presidente Josi Venturini, che non ha fatto però mancare il proprio messaggio di saluto, il torneo è andato in scena alla presenza del Delegato CONI Lavinia Saracco e del gruppo dirigenziale del sodalizio grigiorossoblu; non è mancato nemmeno Beppe Bosticco, per sette anni fiera guida tecnica della Pro.

Sono stati ben 77 i partecipanti alla manifestazione, atleti nati dal 2010 al 2018 e provenienti da tutto il Piemonte, che si sono dati battaglia con sfide "da porta a porta".

A rendere ancora più speciale la giornata, di fronte alle tribune gremite, il saluto da parte di un grande numero uno come Marco Carnesecchi, che ha augurato in un video messaggio un buon toneo a tutti i giovani atleti. 


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