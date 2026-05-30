La StraAsti si conferma la corsa più amata: festa grande nel centro città

Dal 30 maggio 1986 al 29 maggio 2026: la “StraAsti” festeggia il suo “quarantennale”, confermando il “rito” dell’ultimo venerdì di maggio come l’evento sportivo “più amato dagli astigiani”. Un’edizione colorata di rosso e giallo, con tanti (se non tutti) partecipanti in tenuta “StraBaby”, per un capitolo emozionante della storia cittadina. Poco meno di quattromila i protagonisti che alle 21.00, di corsa o al proprio ritmo, sono partiti da piazza Alfieri, scortati in apertura da due auto della Concessionaria Autoleone 2 e da otto vespisti del Vespa Club Asti. Il classico count down è stato scandito dal vicesindaco Stefania Morra insieme agli assessori Loretta Bologna, Paride Candelaresi e Riccardo Origlia. La consueta, grande festa popolare ha potuto contare sul patrocinio del Comune e della Provincia di Asti, del CONI regionale, dell’ASL AT, dell’Ordine dei Veterinari e del Panathlon Club Asti, oltre che sulla preziosa collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito di Asti.

Un indispensabile pool di aziende ha affiancato la "StraAsti" 2026. Con main sponsor la Banca di Asti, quest’anno sulla maglietta ufficiale erano anche presenti i loghi di Vernay Cognita, Centrale Latte d'Italia, Supermercati Despar, Makhymo, Assicuratori Madonia/Nebbiolo, Coldiretti, Conc. Autoleone 2, Asp, Scuola Alberghiera Asti/Agliano, Confcommercio/Ascom, Wall Street, Dimensione Sport, Estetica Charme, Erboristeria Artemisia e Alter Ego.

In occasione della 33a“Festa dello Sport” dello scorso 8 Maggio, Albatros Comunicazione aveva già provveduto alla consegna delle quote di solidarietà relative alla 39a “StraAsti”- 20° Mem. “Giorgio De Alexandris”. Oltre all’attrezzatura audio/video donata alla “O.L. Jona”, le avevano ricevute G.S.H. Pegaso (€ 2.400,00), Croce Verde Asti, Croce Rossa, A.N.A. Ass. Naz.le Alpini, Associazione Carabinieri Asti, Protezione Civile “Città di Asti”, "Ciao Fede" (a tutte € 250,00 ciascuna), Ass. Zoofila astigiana/Canile municipale (€ 300,00). Ed ancora One More Life (€ 250,00) per la non disputata “Astipedalando tra i borghi” di Domenica 17 Maggio. All’I.C.1 era stato inoltre consegnato un contributo (€ 100,00) a sostegno della partecipazione di tre formazioni della “O.L. Jona” (M/F) e della “G.Ferraris” (mista) ai recenti Campionati italiani scolastici di scacchi in programma a Montesilvano.

Molte le Autorità nell’occasione presenti. Insieme al V.Sindaco Stefania Morra, agli Assessori Loretta Bologna, Paride Candelaresi e Riccardo Origlia, al Delegato Sport Maurizio Limbordo, hanno presenziato alle premiazioni l’On. Andrea Giaccone, la V.Presidente Reg.le del C.O.N.I. Lavinia Saracco, la Dirigente dell’I.C.1 Alessandra Longo, ed i Presidenti del Panathlon Club Asti Carlo Bosticco, di Coldiretti Monica Monticone e dell’Ascom Enrico Fenoglio.

Centocinquanta i componenti del servizio d'ordine nell’occasione impegnati: Vigili Urbani, Ass. Alpini A.N.A. Ass. Carabinieri Asti, Vigili del Fuoco, Protezione Civile "Città di Asti", Croce Verde, Croce Rossa e Volontari a titolo vario. Undici gli studenti del Liceo "F.Vercelli" Indirizzo Sportivo che hanno formato lo staff di collaboratori coordinati dalla Prof.ssa Paola Prunotto.

LE ATTRAZIONI e REALTA’ di SERVIZIO

Numerose le attrazioni e gli spazi promozionali posizionati in P.za Alfieri. A partire dalle ore 18 l’intrattenimento di Fitness Musicale proposto da Alter Ego, che ha lasciato poi spazio - tra le 20,00/21,00 - alle Premiazioni della “StraAsti”. Per poi tornare "protagonista" a fine serata. Ed ancora, per i più piccoli (“StraAstiBaby”), che all’arrivo hanno ricevuto “palloncini” e gadget vari da Coldiretti e Despar, con gli immancabili "gonfiabili" della ditta Manfredini. Alla "StraAsti" 2026 presenti anche diverse realtà di servizio con propri spazi a promozione delle rispettive attività. In concomitanza con l’Oral Cancer Day, promosso a livello nazionale da A.N.D.I. (Associazione Nazionale Dentisti Italiani), era presente un banchetto informativo. Così come Wall Strett a promozione dei propri Corsi di Inglese.

LE CLASSIFICHE

Il Magnum di Cascina Castlet di Costigliole, dipinto dall’artista astigiano Filippo Pinsoglio, lo ha meritato la Scuola Primaria di 2° grado “G.Ferraris” che, grazie alla “regia” della maestra in “quiscenza” Daniela Destro, ha raggiunto le 340 presenze. Riconoscimento per il Gruppo in assoluto "più numeroso consegnato alla Dirigente dell’I.C.1 Alessandra Longo. Istituto comprensivo capace complessivamente di “mettere a referto” ben 700 T-shirt (Tra "G.Ferraris", "F.Baracca", "O.L. Jona" e "Miroglio").

Nella classifica riservata alle Scuole Infanzia (magliette gialle “By Coldiretti”) personalizzate con nome del bambino e logo della scuola frequentata) quinta volta consecutiva sull’Albo d’Oro per l’Asilo “Anfossi” (ben 157 iscritti) che ha preceduto “Madre Mazzarello” (131), “Grillo Parlante” (97), “L’Orsetto” (83), Portacomaro Stazione (70), “Nuovo Centro Giochi” (62), Kid’s Republic” (41), Castiglione (27), “Colibri’” (26), “Miroglio” (23) e “Rondine” (20).

Nelle “primarie” di 1° grado l’I.C.1 (“G.Ferraris” e “F.Baracca”) ha portato in piazza il maggior numero (418) di iscritti. Al 2° posto l’I.C.5 (“Rio Crosio” e “Buonarroti”) con 284, al 3° l’IC3 (A.Frank”, “Bottego” Quarto e (“Pascoli”) con154 e al 4° l’IC 4 (“S.D’Acquisto” e “D.Alighieri”) con 86 partecipanti. Un primato che varrà all’I.C.1 “G.Ferraris” e “F.Baracca”) la possibilità di comparire con il proprio logo sulla maglietta ufficiale della 40a “StraAsti”.

La “O.L.Jona” si è riconfermata tra le Secondarie di 1° grado (259) davanti a “A.Brofferio” (82), “Martiri” (43) e “Parini” (26) e “Sacchetti” Montechiaro. Poco significative le presenza tra le “Superiori”. Nel ricordo del figlio Flavio, i genitori Annamaria e Pierluigi Rossi hanno contribuito al montepremi riservato alle Scuole piu’ numerose.

Il Trofeo riservato ai Gruppi più numerosi, se lo è aggiudicato per la 9a volta consecutiva la Società Hammer Team di S.Damiano che con 176 iscritti ha preceduto Vernay (117), “Alter Ego” (75), Ass. Zoofila astigiana - Canile municipale e Ass. “Insieme per i 4 zampe” (61), G.S.H. Pegaso (55), Palestra Olimpia (52), A.N.A. Alpini (44), Wall Street (38), “C.P.I.A (32), Charme Centro Estetico (22) “Itron” e ASL Card. Massaia (21), Double Jump (20), “Ciao Fede” (15) e “Asti Blu” (13).

Il Trofeo a “respiro paliesco” è andato (1a volta) al Comitato Palio Nizza M.to (80 iscritti tra i quali il Rettore Pierpaolo Verri), che ha preceduto Montechiaro (43 - Gianluca Brancato), Castell’Alfero (26 - Fabrizio D’Agostino), Torretta (15 - Lilian Pipia) e S.Marzanotto (12 - Calogero Termini).

A fine corsa il Comitato Palio S.Marzanotto ha rifocillato i protagonisti della 39a “StraAsti” tra i quali un centinaio di dipendenti dell'Azienda Vernay/Cognita, unitamente ai ragazzi del G.S.H. Pegaso ospiti dell'Azienda di Località Rilate. Il ristoro per tutti i partecipanti è stato inoltre garantito da Centrale del Latte di Torino - in collaborazione con Linea Asti - e dai Supermercati Despar.

IL FUTURO DELLA “STRASTI”

Con Albatros Comunicazione e G.S.H. Pegaso in "regia", il prossimo appuntamento con la 40a “StraAsti” - 21° Mem. “Giorgio De Alexandris” è sin d’ora fissato per Venerdì 28 Maggio 2027 (con l’incognita della possibile sovrapposizione con le elezioni amministrative). Ovviamente ancora da definire, nella rotazione cromatica, il colore della maglietta ufficiale della prossima edizione. A partire dal 2013 nell’ordine rossa, bianca, gialla, verde, melange, arancio, fucsia, lime, bianca, giallo flou, azzurro/turchese e rossa.