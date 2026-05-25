Festa del calcio giovanile ad Asti: 23ª edizione, "Vogliamo giocare in pace" e premiazioni

Un folto pubblico ha fatto da splendida cornice anche quest'anno alla Festa del Calcio giovanile, che, giunta alla ventitreesima edizione, si è svolta sabato allo stadio comunale “Censin Bosia” di Asti. “Vogliamo giocare in PACE” era lo slogan della manifestazione, alla quale hanno preso parte calciatori, calciatrici, allenatori, istruttori, dirigenti e arbitri. E a rendere l'evento ancora più lieto ci hanno pensato le majorettes Silver Girls di Villanova d'Asti.

Alla sfilata, diretta da Ivo Anselmo, hanno partecipato gli arbitri dell'Aia astigiana e le seguenti società: Sport Italy, Aleramica, Annonese, Asti, Buttiglierese, Canelli 1922, Castagnolese, Castelnuovo, Costigliole, Don Bosco Asti, Mezzalunacalcio Villanova, Montegrosso Academy, Nizza Vallebelbo, Nuova Astigiana Calcio, Orange Futsal Asti, Pro Villafranca, Santostefanese, San Domenico Savio, SCA Asti, Spartak San Damiano, Torretta N.S.L., Valfenera, Virtus Canelli.

Dopo la sfilata è stato eseguito l'inno nazionale. Sono intervenuti, fra gli altri, il questore Marina Di Donato, il presidente della Provincia Simone Nosenzo, Maurizio Limbordo in rappresentanza del Comune di Asti, Lavinia Saracco, vicepresidente del Coni Piemonte, il consigliere del Comitato regionale Figc Walter Vercelli e il delegato della Federcalcio astigiana Gianfranco Merlo. Erano anche presenti alcuni sindaci della nostra provincia. Nell'occasione sono stati premiati Enrico Rabino (Spartak), Marco Caccialupi (Orange Futsal Asti) e Cinzia Iaboc (Virtus Canelli) per il volontariato calcistico. Riconoscimento alla memoria, invece, per i dirigenti scomparsi Tommy Serratore, Lidio Gardino e Pasquale Lagrasta. Un premio è andato inoltre alle squadre Orange Futsal, vincitrice della Coppa Italia Under 19, San Domenico Savio (Under 19 provinciale), Canelli 1922 (campione provinciale Under 19 per la Figc di Cuneo e Under 15 per quella di Asti) e Spartak San Damiano (Under 14 Asti). Si è poi svolta la Festa provinciale dell'Attività di Base, con giochi a confronto e partite per Piccoli Amici e Primi Calci. «E' stata una bella festa come sempre. Una giornata caldisssima che non ha frenato tuttavia la voglia di essere presenti allo stadio», ha detto Ivo Anselmo al termine della manifestazione.

«Siamo orgogliosi di questa bella giornata di sport - ammette Walter Vercelli, figura di riferimento della FIGC - Ribadisco con forza che per favorire le realtà calcistiche e non è fondamentale il supporto e la vicinanza delle istituzioni, che possano dare ai sodalizi strutture sportive e sostegno adeguato».