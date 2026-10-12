Enti bilaterali Terziario e Turismo, consegnati buoni libro a 128 studenti per un valore di quasi 40mila euro [FOTO]

Sono stati 128 i buoni libro, per un valore totale di quasi 40mila euro, assegnati dagli Enti bilaterali territoriali del Terziario (Ebt Terziario) e del Turismo (Ebt Turismo) di Asti.

Destinati a bambini e ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori, oltre che agli studenti universitari - figli dei dipendenti iscritti agli Enti bilaterali o lavoratori dipendenti studenti - sono stati consegnati in occasione di una cerimonia svoltasi nei giorni scorsi nella sede di Confcommercio.

I due Enti bilaterali, composti dai rappresentanti di Confcommercio e dalle organizzazioni sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, promuovono da 19 anni questa iniziativa, che rappresenta un concreto strumento di sostegno al reddito familiare. Quest’anno l’hanno ulteriormente arricchita donando uno zaino insieme al buono libro.

I commenti

«Gli Enti bilaterali - commenta Enrico Fenoglio, presidente Ebt Terziario - si confermano strumenti efficaci di sussidiarietà sociale, capaci di aiutare concretamente le famiglie nelle spese più gravose, come quelle legate all’istruzione. L’erogazione di quasi 40mila euro attraverso 128 buoni libro testimonia l’importanza di un intervento che sostiene il diritto allo studio e contribuisce, al tempo stesso, a mantenere le risorse sul territorio, a beneficio degli operatori del commercio astigiano».

D’accordo Claudio Bruno, direttore provinciale di Confcommercio: «L’iniziativa sostiene le cartolibrerie convenzionate di Asti e provincia in cui i buoni potranno essere spesi».

Aggiunge Stefano Calella, presidente dell’Ebt Turismo: «L’intervento, insieme alle altre iniziative di sostegno al reddito familiare che i nostri Enti portano avanti da anni - conclude - assume oggi un valore ancora maggiore, costituendo una misura concreta di supporto alle famiglie nel contesto socio-economico attuale».

Photogallery a cura di Mariagrazia Billi