Douja d'Or: termina il primo weekend, ecco i prossimi appuntamenti [FOTO E VIDEO]

Sta per terminare il primo weekend della Douja d'Or, il salone enologico, inaugurato venerdì scorso, che animerà piazze, cortili e palazzi del centro storico di Asti fino a domenica 20 settembre. In concomitanza con il festival delle Sagre, astigiani e turisti hanno anche visitato i vari stand, tra banchi degustazione e masterclass organizzate dai consorzi partecipanti.

Un momento della masterclass “Barbera e Parmigiano. Stagioniamo assieme” a cura di Coldiretti

Il salone è infatti promosso da Camera di Commercio di Alessandria-Asti, Banca di Asti e Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, con la presenza di Consorzio Piemonte Land of Wine, Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Consorzio Asti Docg e Moscato d’Asti Docg, Unione industriale in collaborazione con il Consorzio del Vermouth di Torino e Associazione produttori di vino biologico. Il tutto con il sostegno della Regione Piemonte e del Comune di Asti. In cabina di regia, per il secondo anno consecutivo, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Di seguito il programma completo da domani a giovedì 17 settembre.

Lunedì 14 settembre

Ore 17.30–23: Apertura al pubblico dei banchi degustazione in piazza San Secondo, piazza Roma, cortile di Palazzo Ottolenghi e cortili di Palazzo Alfieri. Ingresso libero, degustazioni a pagamento

Ore 21 – 22.30: Masterclass “La Grappa incontra il food” a cura del Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo – Ridotto del Teatro Alfieri

Degustazione guidata di 4 grappe in abbinamento a diverse tipologie di cibo. Massimo 30 partecipanti. Ingresso: 10 euro. Iscrizioni sul sito: www.doujad’or.it/calendario.

Martedì 15 settembre

Ore 17.30–23: Apertura al pubblico dei banchi degustazione in piazza San Secondo, piazza Roma, cortile di Palazzo Ottolenghi e cortili di Palazzo Alfieri. Ingresso libero, degustazioni a pagamento

Ore 18 –20: Masterclass “Fertő/Neusiedlersee: un paesaggio da scoprire", a cura dell’associazione per i Paesaggi vitivinicoli dell’Unesco” – piazza San Secondo

La seconda delle quattro masterclass internazionali pensate come occasione di incontro e confronto tra territori patrimonio Unesco in cui la viticoltura rappresenta un elemento fondamentale del paesaggio, della cultura e dell’identità della comunità. In questo appuntamento, spazio al Fertő/Neusiedlersee, territorio situato tra Austria e Ungheria.

Massimo 25 partecipanti. Ingresso: 25 euro. Prenotazioni sul sito www.doujador.it/programma.

Ore 19-20: “Dietro le quinte di Asti Vibes: più facile di quanto pensi” – Palazzo Ottolenghi

Appuntamento dedicato alla presentazione di Asti Vibes, nuovo cocktail nato dall’incontro tra l’Asti Spumante e il Vermouth di Torino

Ore 19 –20.30: Masterclass “Aperitivo del Gran Monferrato” – piazza Roma

A cura dell’Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato, Enoteca regionale del Monferrato ed Enoteca regionale Acqui Terme e Vino.Protagonisti della degustazione saranno tre vini rappresentativi del territorio: Grignolino del Monferrato Casalese Doc, Ovada Docg e Brachetto d’Acqui Docg, proposti in abbinamento a Muletta Monferrina, Roccaverano Dop e Biscotti di Ovada. Partecipazione solo su prenotazione entro il giorno precedente sul sito www.doujador.it/programma. Massimo 30 partecipanti. Ingresso: 20 euro.

Mercoledì 16 settembre

Ore 17.30–23: Apertura al pubblico dei banchi degustazione in piazza San Secondo, piazza Roma, cortile di Palazzo Ottolenghi e cortili di Palazzo Alfieri. Ingresso libero, degustazioni a pagamento

Ore 19–20: Masterclass “Dal vino alle botaniche. Come nasce il Vermouth di Torino", a cura del Consorzio Vermouth di Torino IGP – Palazzo Ottolenghi

Degustazione guidata di tre Vermouth di Torino: Extra Dry, Bianco e Rosso. Dalla scelta del vino alle botaniche, dall’estrazione degli aromi all’assemblaggio finale: un racconto che unisce tradizione, scienza e arte, per scoprire come nasce un Vermouth di Torino. Relatore sarà Bruno Malavasi, presidente del Consorzio Vermouth di Torino.

Massimo 30 partecipanti. Ingresso: 15 euro. Prenotazioni su www.doujador.it/programma.

Ore 19–22.30: “Scopriamo la Guida Prosit", a cura della sezione astigiana dell’Onav – piazza Roma

Durante l’incontro, diviso in due sessioni, un docente e un mescitore Onav accompagneranno i partecipanti in una degustazione guidata dei vini che si sono maggiormente distinti, approfondendone caratteristiche, qualità e riconoscibilità.

Partecipazione gratuita previa prenotazione su www.doujador.it/programma.

Ore 21: Masterclass “La grappa nello shaker” - Ridotto Teatro Alfieri

A cura del Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo. Degustazione di 3 cocktail a base grappa preparati e raccontati dall’esperto di mixology Nicola Mancinone. Massimo 30 partecipanti. Ingresso: 10 euro.

Prenotazioni su www.doujador.it/programma.

Giovedì 17 settembre

Ore 17.30–23: Apertura al pubblico dei banchi degustazione in piazza San Secondo, piazza Roma, cortile di Palazzo Ottolenghi e cortili di Palazzo Alfieri. Ingresso libero, degustazioni a pagamento

Ore 19.30 –23: “Sulle note della Barbera (…e non solo)” – piazza Roma

Curata da Confagricoltura Asti, è una degustazione eno-gastronomica “musicale” guidata, in collaborazione con l’associazione “Noi di Costigliole”, alcuni produttori gastronomici locali e Monferrato On Stage. Accompagnamento musicale a cura di Swing cafè (Beppe Rosso, chitarra solista; Igor Perniciaro, chitarra ritmica; Simone Barbiero, contrabbasso).

Photogallery e video a cura di Mariagrazia Billi