E’ il cabreo originale dei baroni Crova di Vaglio del 1769 “l’ospite d’onore” della mostra documentaria “Tra prestigio e fiscalità. Cabrei e catasti astigiani dal XVII al XIX secolo”, inaugurata ieri pomeriggio (venerdì) all’Archivio di Stato di Asti.

Curata dalle funzionarie archiviste Carlotta Benedetti e Claudia Molino, in collaborazione con l'Associazione Davide Lajolo, l'esposizione è dedicata alla tipologia documentaria cabreistica e catastale conservata nell’istituto.

Il percorso espositivo vuole infatti raccontare lo sviluppo della rappresentazione del territorio da parte delle famiglie nobili e degli enti locali, attraverso i vari esemplari conservati, partendo da quello più antico, un libro di mappe della fine del XVII secolo, per arrivare al cabreo della famiglia Crova, utilizzato non solo come strumento amministrativo, ma come mezzo di legittimazione sociale.

I cabrei, infatti, erano registri di documenti notarili e atti di possessi e diritti di amministrazioni ecclesiastiche e laiche. Inizialmente descrittivi, dal Seicento furono corredati da mappe che raffiguravano con notevole precisione le proprietà, le colture, gli edifici, le aree boschive e i confini. In questo modo il cabreo diventava uno strumento di amministrazione, con un ruolo fondamentale nel controllo sociale delle campagne, soprattutto da parte delle famiglie nobili. Sono proprio queste i principali committenti dei cabrei, consce della possibilità di riunire in un unico volume la funzione di strumento di gestione del patrimonio fondiario e il valore simbolico di rappresentazione della famiglia stessa.

Le curatrici

«L’idea della mostra - spiega Carlotta Benedetti - è nata dopo che Laurana Lajolo, presidente dell’associazione Davide Lajolo, ha espresso la volontà di valorizzare il Cabreo dei Crova del 1769 (che descrive con 105 mappe catastali le proprietà dei baroni). Volontà concretizzatasi in varie iniziative. In questo ambito abbiamo allora pensato di ampliare lo sguardo affiancando al Cabreo dei Crova altri documenti simili che conserviamo in archivio».

«Il valore principale di questa esposizione - continua - è mettere in luce l’importanza di questi strumenti. Cabrei e catasti hanno rappresentato da sempre il modo in cui le famiglie nobiliari, ma anche enti locali ed ecclesiastici, si rapportvano con la proprietà e come questa influiva sulla vita delle persone e dei singoli proprietari».

«In mostra - continua Claudia Molino - sono esposti diversi cabrei, tra cui quello che illustra la proprietà dell’ospedale di Asti, e i catasti di alcuni Comuni, in particolare quelli di San Damiano e Soglio».

Nei locali attigui alla mostra, inoltre, sono esposte creazioni degli studenti del corso di moda dell'istituto Castigliano, ispirate alle tendenze del Settecento.

Le parole di Laurana Lajolo

«La mostra - ha ricordato Laurana Lajolo - fa parte del progetto biennale 2026-2027 dell’Associazione culturale Davide Lajolo relativo alla storia delle permanenze e delle trasformazioni del paesaggio agrario. Si è già tenuta una anticipazione a Vaglio con una serata di azione teatrale, ci siamo collegati con l’associazione “La Bricula” per una presentazione del catasto vecchio con l’introduzione di Claudia Molino, che è stata anche relatrice di un incontro introduttivo sul cabreo dei Crova al liceo Pellati di Nizza i cui studenti sono impegnati su un progetto collegato. Inoltre il numero 43 della rivista Culture pubblica contributi sul tema. Senza contare che futuro avremo altri appuntamenti».



Ad esempio, il 22 gennaio 2027 all’Archivio di Stato di Asti, si svolgerà una tavola rotonda dedicata alla rappresentazione del territorio e allo sviluppo del paesaggio dal XVII al XIX secolo con i professori Blythe Alice Raviola, Ezio Claudio Pia, Alessandro Ricci e Valentina Emanuela Pistarino, direttrice dell’Archivio.

Il progetto ha l’apporto Archivio di Stato di Asti, dell’Accademia Nazionale dell’Agricoltura, dell’Ordine degli Architetti di Asti, dell’Accademia di cultura L’Erca di Nizza Monferrato, dell’Associazione culturale La Bricula. Ha il patrocinio di Provincia di Asti, Città di Nizza Monferrato, Comune di Vaglio Serra, Paesaggi vitivinicoli UNESCO, Fondazione Asti Musei, Lyons Club Nizza Canelli e il sostegno di CSVaa e di Banca di Asti.

Orari

La mostra è visitabile in via Govone 9 fino al 26 febbraio da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, con possibilità di prenotare visite guidate per singoli o gruppi al numero 0141/531229.

Photogallery a cura di Agostino Santangelo