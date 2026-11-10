Apre ad Asti la mostra su Alphonse Mucha, padre dell'Art Nouveau [FOTO E VIDEO]

"Raccontare Alphonse Mucha, considerato il padre dell'Art Nouveau, nella sua interezza. Un artista diventato famoso per i manifesti pubblicitari, ma di cui questa mostra vuole restituire soprattutto la profondità. La profondità di un artista che è riuscito a creare una nuova idea di bellezza e di arte per il popolo".

Sono le parole, stamattina in conferenza stampa, di Francesca Villanti, curatrice, insieme ad Anna Maria Bava, della mostra retrospettiva dedicata ad Alphonse Mucha (Ivančice, 24 luglio 1860 – Praga, 14 luglio 1939). Artista ceco, è considerato il padre e maestro indiscusso di quello stile raffinato e sensuale che ha rivoluzionato le arti applicate e la visione estetica tra fine Ottocento e inizio Novecento.

La mostra, visitabile da domani (mercoledì) al 2 maggio 2027 ad Asti, è ospitata a Palazzo Mazzetti. Divisa in nove sezioni, attraverso oltre 110 opere restituisce la complessità dell’intera produzione di Mucha attraverso una chiave di lettura originale: Mucha è colui che ha saputo reinventare l’immagine femminile nell’arte, trasformandola in icona di grazia e forza, protagonista indiscutibile di un linguaggio decorativo che ancora oggi ispira il mondo della moda, della grafica, del design. In mostra figurano così tutti i suoi capolavori, tra cui Gismonda (1894), Médée (1898), JOB (1896), le rinomate serie Le Stagioni (1896) e Le Pietre Preziose (1900), fino ai preziosi studi per l’Epopea Slava.

"Mucha - ha sottolineato Francesca Villanti – parte dall’arte antica per poi evolversi, senza mai cancellarla. Propone una nuova idea di bellezza, intesa in senso neoplatonico, creando un’ideale di donna al passo con i tempi che sia in grado di educare lo spirito ed elevarlo. E questo lo fa nel quotidiano, in base al principio per cui l’arte non è elitaria, ma si rivolge ad un pubblico molto ampio. Quando, nel gennaio 1895, dopo l’incontro con la famosa attrice Sarah Bernardt, realizza il primo manifesto pubblicitario, la Gismonda, dice di aver creato un “museo a cielo aperto”, perché trasmette la bellezza e la dona a tutti. E’ questo il senso del manifesto secondo lui: trasferire il concetto di bellezza, attirando lo sguardo e l’anima dello spettatore. In mostra sono quindi esposti i manifesti che lo hanno reso celebre, oltre ad oggetti prodotti in serie che lui “vestiva” con la pubblicità. Capisce, infatti, che la forza di una immagine sta nella sua ripetizione, per cui riproduce la stessa immagine su manifesti, scatole, calendari e oggetti vari, inaugurando il concetto moderno di pubblicità”.



La curatrice ha quindi fatto riferimento all’ultimo periodo della sua arte. “Mucha - ha affermato - completa il ciclo nel momento in cui capisce che deve mettere l'arte e il successo a disposizione del suo popolo. Quando viene chiamato a decorare il padiglione della Bosnia Erzegovina per l’Expo del ‘900, comincia a pensare per la prima volta alla necessità di ridare al suo popolo quell’autostima e quella consapevolezza della propria cultura e della proprie tradizioni che lo porti a cercare l’indipendenza dal dominio asburgico. Inizia così a pensare a come poter stimolare i connazionali e concepisce il progetto della sua vita, l’Epopea slava. Venti tele di grandi dimensioni, di cui eccezionalmente esponiamo uno dei bozzetti preparatori, per dare la forza di ribellarsi agli Asburgo. Un modo per raccontare in mostra quanto fosse profondo il suo amor patrio”.

Le parole di Anna Maria Bava

A spiegare il secondo filone tematico dell’esposizione, intrecciato alla retrospettiva su Mucha, Anna Maria Bava. “I dipinti dell’artista ceco – ha affermato – sono stati posti in dialogo con 16 opere che provengono da collezioni pubbliche e private piemontesi, di cui rappresentato il fiore all’occhiello. Opere scelte per fa comprendere un aspetto significativo di Mucha, ovvero il rapporto con la tradizione e l’innovazione nella tematica della bellezza femminile, legata al concetto neoplatonico del bello come trasporto dell’anima e dello spirito. In questo modo si crea un dialogo tra Mucha e altri artisti. Ad esempio, riguardo alle muse ispiratrici, tema carissimo a Mucha, abbiamo presentato un dipinto, la Musa Polimnia (1620 ca.) di Antiveduto Gramatica dei Musei Reali di Torino, posto a fianco di una interpretazione della poesia secondo Mucha”.

Il percorso nell'arte di Mucha

Nato in Moravia nel 1860, dopo gli studi tra Vienna, Monaco e l’Italia, Mucha si trasferisce nel 1887 a Parigi, centro pulsante della modernità europea: un contesto destinato a trasformare profondamente il suo linguaggio artistico.

Il momento di svolta arriva grazie all’incontro con la donna che cambierà per sempre il suo destino: Sarah Bernhardt, l’attrice più celebre e affascinante del tempo, riguardo a cui la prima sezione dell'esposzione a Palazzo Mazzetti ospita “una mostra nella mostra”. La “divina Sarah” affida a Mucha la cura della propria immagine, un sodalizio che lo rende popolarissimo in pochissimo tempo. Oltre alla Bernhardt (immortalata in capolavori teatrali come la Medea), le protagoniste delle sue opere diventano grandi icone del palcoscenico come Ethel Barrimore, Leslie Carter, Maude Adams e Halide Edip Adivar.

Attraverso queste muse nasce il mito delle “donne di Mucha”. Ma dietro la straordinaria forza decorativa delle sue opere si cela un progetto molto più complesso. Nei suoi manifesti il prodotto non è mai il vero protagonista: profumi, champagne, biscotti, riviste o biciclette diventano occasioni per costruire universi visivi coerenti, nei quali la figura femminile trasforma il marchio in esperienza, desiderio e riconoscibilità. In questo senso, Mucha anticipa alcuni dei principi fondamentali della moderna identità visiva.

Dopo il travolgente successo internazionale e i soggiorni negli Stati Uniti, Mucha sente però l’esigenza profonda di volgere lo sguardo e il cuore verso la propria terra d’origine. Mosso da un ardente sentimento patriottico e dall’ideale di unire idealmente tutte le nazioni slave, l’artista consacra la maturità della sua vita al progetto più ambizioso e intimo della sua carriera: l’Epopea Slava, il monumentale ciclo pittorico concepito per celebrare la storia, il folklore e le radici spirituali del suo popolo. In questa grande narrazione, la figura femminile abbandona i panni di musa del teatro, della pubblicità o della natura per rivestire un valore fortemente simbolico e civile, facendosi allegoria della patria, della memoria collettiva e della libertà. Ospite d’onore assoluto della mostra ad Asti è proprio un bozzetto preparatorio per l’Epopea Slava: un’opera monumentale di ben tre metri d’altezza che, per la sua eccezionale rilevanza artistica e storica, è stata ospitata nel Salone d’Onore di Palazzo Mazzetti.

A rendere il percorso espositivo ancora più ricco è, come accennato, il dialogo con la storia dell’arte italiana. La selezione, cuarata da Anna Maria Bava, presenta capolavori provenienti da collezioni pubbliche e private piemontesi che spaziano dal Seicento al Novecento: tra questi il celebre ritratto di Virginia Oldoini, contessa di Castiglione (1862) di Michele Gordigiani, proveniente dalle Residenze Reali Sabaude; La Sirena (Abisso verde) di Giulio Aristide Sartorio della GAM di Torino; La Sfinge di Leonardo Bistolfi della Gipsoteca di Casale Monferrato; il sontuoso Nudo di donna (1915 ca.) di Giacomo Grosso dell’Accademia Albertina. Il tutto integrato da arredi, oggetti d’arte applicata e fotografie d’epoca.

Infine, a completare il percorso espositivo, una speciale sezione negli spazi sotterranei del museo, curata da Andrea Rocco e Sara Garrone, interamente dedicata al Liberty astigiano. La mostra offre così l’opportunità di riscoprire come, tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, l’ondata di rinnovamento estetico diffusa da Mucha e dall’Art Nouveau abbia lasciato una traccia profonda e raffinata anche nell’architettura, nelle arti applicate e nel tessuto urbano di Asti.

La scelta dell'artista

Molto soddisfatta Iole Siena, presidente e amministratore delegato di Arthemisia, che da sette anni collabora con la Fondazione Asti Musei per la realizzazione delle cosiddette “gradi mostre”. «Esposizioni come questa hanno importanti ricadute sul territorio in termini culturali, di visibilità ed economici. Come affermano i dati Istat - ha ricordato - ogni visitatore di una mostra d’arte porta un indotto di 60 euro alla città che ospita l’esposizione. Non solo. Questi eventi lasciano sul territorio la conoscenza di grandi artisti oltre che una grandissima visibilità alla città che li ospita. Grazie al lavoro svolto in questi anni, infatti, Asti si è accreditata come città di riferimento per grandi mostre».

Per poi sottolineare il motivo della scelta di una mostra dedicata a Mucha, molto apprezzata dall’assessore comunale alla Cultura Paride Candelaresi e dal presidente della Fondazione CrAsti Livio Negro. “E’ uno degli artisti attualmente più amati dal grande pubblico internazionale - ha ricordato Iole Siena - tanto che la mostra allestita gli anni scorsi al Musée du Luxembourg di Parigi ha registrato oltre 400mila visitatori".

Orari e ingressi

La mostra, con il contributo concesso dal Ministero della Cultura, è prodotta da Fondazione Asti Musei, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Regione Piemonte e Comune di Asti, organizzata e realizzata da Arthemisia con la collaborazione del Mucha Trust, insieme al contributo di Fondazione CRT e al patrocinio della Provincia di Asti. Sponsor la Banca di Asti.

La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19 (la biglietteria chiude un'ora prima). Biglietti: interi 14 euro, ridotti 10 euro. Possibilità di biglietti cumulativi per scolaresche e visite guidate.

Per informazioni e prenotazioni: 0141 530403, 388 1640915, info@fondazioneastimusei.it; www.museidiasti.com.

Photogallery a cura di Mariagrazia Billi