La scuola tra memoria e meraviglia [FOTO]

"A scuola tra memoria e meraviglia: strumenti e ricordi di vita scolastica astigiana nella prima metà del Novecento" è il titolo della mostra inaugurata al Museo Diocesano di via Natta 36 ad Asti. Un’esposizione che si inserisce nel progetto “A scuola con gli antichi. Testi e metodi di apprendimento dal Medioevo al XX secolo”.



Una seconda tappa, dopo quella iniziata nella Biblioteca del Seminario Vescovile il 25 settembre, che racconta attraverso due temi complementari: la memoria e la meraviglia, un percorso tra fotografie d’epoca che mostrano volti, luoghi, scolaresche in posa, aule, momenti della vita didattica di Asti e provincia e l’esposizione di strumenti provenienti dagli antichi gabinetti scientifici delle scuole annesse al Seminario Vescovile.

Tra gli apparecchi presenti, che costituiscono una preziosa testimonianza del passato, ve ne sono alcuni che servivano per lo studio della fisica e della chimica, modelli di macchine a vapore, una lanterna magica e un fonografo di Edison.



All’evento, ideato e realizzato dal Museo Diocesano in collaborazione con la Biblioteca del Seminario Vescovile e la Sezione Fotografia Polisportiva Cassa di Risparmio di Asti e con il patrocinio del Progetto Città e Cattedrali, erano presenti tra gli altri l’assessore Paride Candelaresi e il responsabile della Sezione Fotografia, Antonio Leucci.



«Da quasi un anno, con la Biblioteca del Seminario, stiamo lavorando a questo progetto – ha esordito il direttore del Museo, Stefano Zecchino – il materiale, per la prima volta in mostra, è tutto collegato al tema della scuola». Il direttore ha quindi spiegato l’uso di alcuni oggetti presenti. «Da circa sei anni stiamo allestendo un archivio storico digitale – ha sottolineato Antonio Leucci – per ora abbiamo caricato circa 3.000 fotografie e gli scatti esposti derivano da quel progetto».

«I nostri eventi sono denominati MAB perché nascono dal connubio tra Museo, Archivio e Biblioteca – ha spiegato la direttrice della Biblioteca del Seminario, Debora Ferro – e questa mostra ne è un esempio, qui vedete una piccola parte di tutti gli oggetti ritrovati e catalogati grazie al lavoro certosino di Rosa e Mario Gozzelino».



Al termine dell’inaugurazione è stato mostrato il nuovo allestimento per la Croce Capitolare del 1505 di Antonio Feta, uno dei pezzi di oreficeria sacra più importanti del Nord Italia. «il prossimo step – ha detto Zecchino – sarà quello della pulitura e del restauro».

La mostra, a ingresso libero e offerta volontaria, resterà aperta fino al 20 dicembre con il seguente orario: venerdì 15-18, sabato e domenica 9.30-13/15-18 oppure in altri giorni su prenotazione a museo@sicdat.it o al 351 7077031.

Photogallery a cura di Mariagrazia Billi