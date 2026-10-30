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Società di Studi Astesi

Benedetta Baldino e Martina Roasio vincitrici del Premio Bordone 2026 [FOTO]

Assegnato un secondo premio ex aequo ad Enrico Marocco, Gaia Vallone e Matteo Vaudano - Il riconoscimento, indirizzato a tesi di laurea e di specializzazione, è volto a ricordare il prof. Renato Bordone

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

30 Ottobre 2026 17:53:00

Benedetta Baldino e Martina Roasio sono le vincitrici del Premio Bordone 2026.
Il riconoscimento - pari a mille euro in totale - è volto a premiare tesi di laurea o di specializzazione relative alla storia di Asti e del suo territorio in ogni suo aspetto. Ad assegnarlo, ieri (giovedì), Pippo Sacco, presidente dell’associazione Società di Studi Astesi che lo promuove, e Patrizia Gerbi, vedova di Renato Bordone. L’iniziativa è volta infatti a ricordare il marito, mancato nel 2011, già professore ordinario di Storia medievale dell’Università di Torino e socio fondatore della Società di Studi Astesi.

Le tesi premiate

Le tesi vincitrici sono entrambe di laurea magistrale. Il lavoro di Benedetta Baldino è intitolato “Indagine sulla toponimia di tradizione orale del comune di Castelnuovo Belbo”; quello di Martina Roasio è incentrato su “Bartolomeo Pelizza pittore dell’Astigiano tra fine ‘500 e primo quarto del ‘600: fortuna critica, opere e novità documentarie”.

La commissione giudicatrice (composta da Patrizia Bordone, Ezio Claudio Pia, Mario Renosio e Stefano Zecchino) ha inoltre assegnato un secondo premio ex aequo alle tesi di Enrico Marocco (“La trasmissione della memoria politica ad Asti -1922-2010”), Gaia Vallone (“Raccolta e analisi linguistica del patrimonio toponimico di tradizioni orali di San Damiano d’Asti”) e Matteo Vaudano (“Prodromi di una Rivoluzione: il giacobinismo astigiano tra 1789 e 1794”).
Una menzione speciale è poi andata alle tesi di Arianna Comotto (“Documentazione di base del castello di Mombarone”) e di Gabriele Sebastiano Pulina (“Il Saul di Vittorio Alfieri. Origine e analisi della tragedia”).
Dopo la premiazione, Benedetta Baldino e Martina Roasio hanno illustrato le due tesi vincitrici.


Va ricordato che il secondo obiettivo del premio è continuare a conservare le tesi di laurea - almeno per quanto riguarda la storia del territorio astigiano in ogni suo aspetto - dopo l’interruzione, ormai 18 anni fa, del Premio Provincia Cultura. Ogni anno, infatti, le tesi presentate al Premio Bordone vengono affidate alla Biblioteca Astense per la conservazione e la consultazione, a disposizione di tutti.

Photogallery a cura di Agostino Santangelo

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