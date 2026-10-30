Benedetta Baldino e Martina Roasio vincitrici del Premio Bordone 2026 [FOTO]

Società di Studi Astesi
30 Ottobre 2026 17:53:00
Benedetta Baldino e Martina Roasio sono le vincitrici del Premio Bordone 2026.
Il riconoscimento - pari a mille euro in totale - è volto a premiare tesi di laurea o di specializzazione relative alla storia di Asti e del suo territorio in ogni suo aspetto. Ad assegnarlo, ieri (giovedì), Pippo Sacco, presidente dell’associazione Società di Studi Astesi che lo promuove, e Patrizia Gerbi, vedova di Renato Bordone. L’iniziativa è volta infatti a ricordare il marito, mancato nel 2011, già professore ordinario di Storia medievale dell’Università di Torino e socio fondatore della Società di Studi Astesi.
Le tesi vincitrici sono entrambe di laurea magistrale. Il lavoro di Benedetta Baldino è intitolato “Indagine sulla toponimia di tradizione orale del comune di Castelnuovo Belbo”; quello di Martina Roasio è incentrato su “Bartolomeo Pelizza pittore dell’Astigiano tra fine ‘500 e primo quarto del ‘600: fortuna critica, opere e novità documentarie”.
Va ricordato che il secondo obiettivo del premio è continuare a conservare le tesi di laurea - almeno per quanto riguarda la storia del territorio astigiano in ogni suo aspetto - dopo l’interruzione, ormai 18 anni fa, del Premio Provincia Cultura. Ogni anno, infatti, le tesi presentate al Premio Bordone vengono affidate alla Biblioteca Astense per la conservazione e la consultazione, a disposizione di tutti.
Photogallery a cura di Agostino Santangelo
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058