Benedetta Baldino e Martina Roasio vincitrici del Premio Bordone 2026 [FOTO]

Benedetta Baldino e Martina Roasio sono le vincitrici del Premio Bordone 2026.

Il riconoscimento - pari a mille euro in totale - è volto a premiare tesi di laurea o di specializzazione relative alla storia di Asti e del suo territorio in ogni suo aspetto. Ad assegnarlo, ieri (giovedì), Pippo Sacco, presidente dell’associazione Società di Studi Astesi che lo promuove, e Patrizia Gerbi, vedova di Renato Bordone. L’iniziativa è volta infatti a ricordare il marito, mancato nel 2011, già professore ordinario di Storia medievale dell’Università di Torino e socio fondatore della Società di Studi Astesi.

Le tesi premiate

Le tesi vincitrici sono entrambe di laurea magistrale. Il lavoro di Benedetta Baldino è intitolato “Indagine sulla toponimia di tradizione orale del comune di Castelnuovo Belbo”; quello di Martina Roasio è incentrato su “Bartolomeo Pelizza pittore dell’Astigiano tra fine ‘500 e primo quarto del ‘600: fortuna critica, opere e novità documentarie”.



La commissione giudicatrice (composta da Patrizia Bordone, Ezio Claudio Pia, Mario Renosio e Stefano Zecchino) ha inoltre assegnato(“La trasmissione della memoria politica ad Asti -1922-2010”),(“Raccolta e analisi linguistica del patrimonio toponimico di tradizioni orali di San Damiano d’Asti”)(“Prodromi di una Rivoluzione: il giacobinismo astigiano tra 1789 e 1794”).(“Documentazione di base del castello di Mombarone”)(“Il Saul di Vittorio Alfieri. Origine e analisi della tragedia”).Dopo la premiazione, Benedetta Baldino e Martina Roasio hanno illustrato le due tesi vincitrici.



Va ricordato che il secondo obiettivo del premio è continuare a conservare le tesi di laurea - almeno per quanto riguarda la storia del territorio astigiano in ogni suo aspetto - dopo l’interruzione, ormai 18 anni fa, del Premio Provincia Cultura. Ogni anno, infatti, le tesi presentate al Premio Bordone vengono affidate alla Biblioteca Astense per la conservazione e la consultazione, a disposizione di tutti.

Photogallery a cura di Agostino Santangelo