La festa dei popoli ha animato il cortile del seminario tra piatti tipici e danze dal mondo

Volge al termine il terzo intenso weekend del Festival dei popoli, promosso dall’Ufficio diocesano pastorale migranti, che fino al 17 ottobre animerà Asti con incontri, spettacoli, presentazioni di libri, momenti di convivialità e testimonianze all'insegna del tema "Il filo invisibile: donne, pace e comunità". Un cartellone ricco e variegato, promosso in collaborazione con 32 associazioni, per offire uno spazio di riflessione sui temi della pace, delle migrazioni, della cittadinanza e della costruzione delle comunità, valorizzando il contributo delle donne nei processi di cura, mediazione, inclusione e trasformazione sociale.

Oggi il cortile del Seminario vescovile ha ospitato la Festa dei popoli: dopo il momento conviviale con piatti di varie comunità straniere, condivisi dai partecipanti, sono seguiti canti e danze dal mondo a cura delle comunità presenti. Al termine, la celebrazione della messa in Cattedrale.

Ieri, invece, si sono svolti ben quattro appuntamenti, tra performance, confronti e presentazioni di due pubblicazioni (il Quaderno n. 2 del Centro Studi e Ricerca dell'Accademia di Formazione Equapiù e il libro "Non solo maranzine" di Gabriella Simoni).



Gli ultimi appuntamenti

Venerdì lo spazio MemoriaFutura ha invece ospitato la tavola rotonda sul tema "Donne in politica al servizio di una comunità plurale", mentre in serata si è tenuto il concerto "Un filo di voce" a cura di Jane e Leonard Plumbini con le Vocal Vibes e i Sound Grain.

Il festival proseguirà fino a sabato 17 ottobre. Ecco gli ultimi appuntamenti

Lunedì 12 ottobre

Ore 18 - Cpia, piazza Leonardo Da Vinci, 22

"Costruire umanità insieme. La solidarietà e lo sguardo dal margine come antidoto al potere e allo scarto"

Con Alessandra Morelli (già funzionaria Onu)

Martedì 13 ottobre

Ore 17.30 - Foyer delle Famiglie, via Milliavacca 5

Preghiera interreligiosa per la pace

Mercoledì 14 ottobre

Ore 18 - Foyer delle Famiglie, via Milliavacca 5

Presentazione del libro “Speranza è il mio nome” di Antonella Squillace

L’autrice dialogherà con Daniela Iavarone, codirettrice Migrantes Asti

Giovedì 15 ottobre

Ore 18 – CPIA, piazza Leonardo da Vinci 22

"Storie migranti: impegno e partecipazione al femminile"

Tavola rotonda con Dennis Marcela Bejarano, Aracelis Guerrero, Rozeta Brozi Plumbini, Fatima Issah, Amy Camara. Maroua Tahaoui. Moderatrice: Cristiana Luongo (giornalista)

Sabato 17 ottobre

Ore 16 - Parrocchia San Domenico Savio, via Tosi 30

Inaugurazione del Murales “Il filo invisibile: donne, pace, comunità”

Foto di Maria Grazia Billi