Dall'area coworking alle masterclass, ecco le novità al Diavolo Rosso [FOTO]

E’ entrata nel vivo la nuova stagione del Diavolo Rosso, il locale di piazza San Martino che dallo scorso primo settembre è aperto anche di giorno: il lunedì e il martedì dalle 8.30 alle 19.30; negli altri giorni dalle 8.30 alle 2 di notte, con la consueta programmazione serale.

La decisione è stata assunta dal locale insieme insieme alla start up Heartist (piattaforma musicale ed etichetta discografica), nel ruolo di partner ed organizzatore eventi. Due realtà che hanno già lavorato insieme lo scorso luglio per organizzare il “Fuori Festival”.



Ad illustrare la nuova organizzazione Alberto Marenco, fondatore di Heartist. «La nostra idea - spiega - è proporre un luogo in cui mangiare, bere, incontrarsi, lavorare e partecipare ad attività culturali, pensato tanto per gli astigiani quanto per i turisti. In questa ottica la prima novità è lo spazio di coworking nel loggiato del locale. Oltre che essere sede operativa della mia società, la cui sede legale è ad Amsterdam, può essere utile a tutti coloro che hanno bisogno di un luogo per lavorare. A disposizione una postazione in un’area silenziosa, connessione wi-fi, acqua, caffè, stampante, monitor per fare le presentazioni, cancelleria e riviste su business e impresa. Si può sfruttare a giornata oppure con abbonamento settimanale o mensile. Finora abbiamo accolto liberi professionisti».



«Lo spazio - continua - sarà anche sfruttato per corsi di formazione che intendiamo organizzare, legati alla musica e alla finanza».



Ad esempio, il dj Andrea Calandra terrà un corso di producer di musica inerente l’utilizzo dell’Ableton Live, il noto software. Il corso comprenderà dieci incontri a partire dal 10 novembre, tutti i martedì dalle 19 alle 21, al costo di 390 euro (fino al 31 ottobre) o di 450 euro (dopo quella data). Nello stesso luogo si terrà anche una masterclass di alta finanza con Joseph Di Virgilio, hedge fund manager con oltre 25 anni di esperienza a Wall Street. «Due giornate di formazione finanziaria, il 14 e 15 novembre, in entrambi i casi dalle 9 alle 18 - continua Marenco - inerenti vari temi: mercati, analisi, gestione del rischio e costruzione del portafoglio, con casi pratici e confronto diretto».

Costo: 1.290 euro (primi 8 posti entro il primo novembre) oppure 1.690 euro come tariffa standard.

L'area del palco

Altra novità riguarda l’area del palco. Alla sera sfruttato per i numerosi eventi che animano il locale, viene utilizzato di giorno per le produzioni di Heartist. Domani (mercoledì) sarà registrata la prima puntata di “Al diavolo il business”, in cui la content creator Serena Emanuel (@serena-in-monferrato) intervisterà imprenditori del territorio, in modo che raccontino cosa significa fare impresa, «ma con lo stile leggero e libero che caratterizza la realtà del Diavolo Rosso. Emergeranno, quindi, non solo le potenzialità, ma anche le difficoltà», precisa Marenco.

Gli eventi

Sempre nell’ottica della formazione e della sinergia con la programmazione serale del locale, sono già stati messi in calendario due eventi. Domenica 25 ottobre, alle 18, si terrà un talk sulle elezioni di medio termine negli Stati Uniti con Joseph di Virgilio e Serena Emanuel, mentre il 18 novembre suoneranno sul palco J.a.d.e. e Youandi. «Sono due degli artisti che lo scorso luglio si sono esibiti al Fuori Festival, di cui stiamo producendo, come Heartist, i rispettivi documentari», annota.

Il locale è stato anche arricchito da una libreria “diffusa” con volumi in vendita, selezionati dalla “Luxemburg” di Torino, sui temi della musica e dell’arte, e dal Confessionale della musica, un luogo appartato in cui scrivere, e appendere in bacheca, i peccati commessi contro la musica.

La sinergia con il settore turistico

Avviata anche la sinergia con il settore turistico. «Ci siamo proposti - afferma - con un servizio di check in e check out a favore di alloggi vacanze e bed and breakfast. Qui da noi i turisti possono trovare già ora un valido punto d’appoggio (per i pasti, compresa la colazione a buffet, e il deposito bagagli). In futuro pensiamo di arricchire la proposta con un servizio di audioguide sulla storia della chiesa sconsacrata che ospita il locale e, magari, un video wall che, tramite un avatar, racconti la vita e le imprese del ciclista Giovanni Gerbi, il “Diavolo rosso” cui è dedicato il locale».

La programmazione autunnale

Insomma, tante idee che si vanno ad intrecciare con la stagione autunnale che partirà ad ottobre, tra musica dal vivo, incontri e “ritorni” sul palco. Ad aprire il cartellone, nel primo weekend di programmazione, la band Slow Migaloo, sul palco venerdì 9 ottobre, seguita il giorno successivo da The Blazing Fires e domenica 11 ottobre dal Pino Castagnaro Quartet.

Nel corso del mese, tra gli altri, saliranno sul palco Andrea Anania e Fabrizio Coppola, mentre il 22 ottobre verrà dato spazio all’incontro “Scienze alla spina” con il fisico Giovanni De Matteis (Università di Torino).

Calendario completo sulla pagina Instagram del Diavolo Rosso.

Photogallery a cura di Agostino Santangelo