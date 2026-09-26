Il centro storico animato dal Corteo dei popoli con oltre 30 comunità straniere [Foto e Video]

Un colorato Corteo dei popoli ha animato oggi pomeriggio il centro storico di Asti. Oltre 30 comunità straniere con rappresentanti sul territorio hanno sfilato con bandiere delle nazioni di riferimento e, in alcuni casi, costumi tradizionali, partendo da piazza Leonardo da Vinci per seguire un percorso che ha toccato via Cavour, piazza Alfieri, corso Alfieri, piazza Roma, piazza Statuto e piazza San Secondo, dove si sono tenuti danze e balli.

E' stato il primo appuntamento del Festival dei popoli, inaugurato ieri sera in piazza Marconi con la partecipazione del coro Euphonia, che ha proposto alcuni canti, e del collettivo femminile Fili Resistenti, che ha portato una testimonianza del proprio impegno sul tema dei diritti e della pace e ha dato spazio alla presentazione del festival.

All'insegna del tema “Il filo invisibile: donne, pace, comunità”, il festival proseguirà infatti fino al 17 ottobre con incontri, spettacoli, presentazioni di libri, momenti di convivialità e testimonianze. Promosso dall'Ufficio Pastorale Migranti della diocesi, con il contributo della Fondazione Migrantes, nell’ambito delle iniziative del Festival dell’Accoglienza di Torino, è organizzato in collaborazione con numerosi enti e associazioni del Terzo Settore, le comunità internazionali dell’Astigiano, l’associazione Generazioni Migranti e l’Ufficio Pastorale Migranti di Torino, per un totale di 32 realtà coinvolte.

L'obiettivo è offrire uno spazio di riflessione sui temi della pace, delle migrazioni, della cittadinanza e della costruzione delle comunità, valorizzando il contributo delle donne nei processi di cura, mediazione, inclusione e trasformazione sociale.

«Dedichiamo questo festival - ha spiegato in occasione della presentazione Paolo Maccario, condirettore dell'Ufficio pastorale migranti insieme a Daniela Iavarone - alle donne astigiane e straniere, impegnate nel lavoro quotidiano o nell'accudire la famiglia. L'obiettivo è cercare di far emergere il loro lavoro silenzioso - da qui l'espressione "Filo invisibile" del titolo - fondamentale per tenere insieme la comunità e la famiglia, raccontando la loro storie grazie alla presenza di numerose relatrici».

I prossimi appuntamenti

Domenica 27 settembre

Ore 10 - Oratorio Don Bosco, corso Dante 188

Il torneo dei Popoli di calcio a 5

Martedì 29 settembre

Ore 18 – Cpia - piazza Leonardo da Vinci 22

"Le conseguenze della pace. Donne che ricuciono il mondo"

Dialogo tra Lisa Clark e Anna Pozzi. Moderatrice Giusy Baioni (giornalista)

Giovedì 1° ottobre

Ore 20.30 - Teatro della Torretta - piazzetta Nostra Signora di Lourdes

"Sindrome Italia"

spettacolo teatrale scritto e interpretato da Tiziana Francesca Vaccaro. A seguire dialogo tra l'autrice e Nicoleta Senni Pop-Span (psicologa clinica e psicoterapeuta)

Venerdì 2 ottobre

Ore 18 - Diavolo Rosso, piazza San Martino 4

"Voices for Peace"

concerto a cura del Movimento studentesco di Asti

Sabato 3 ottobre

Ore 10.30 - Biblioteca Astense, via Goltieri 3

Presentazione del libro “C'è di mezzo il mare” di Eva Castelletti

Intervengono l’autrice e Mattia Gisola (Refugees in Libya Aps)

Ore 16.30 - piazza Statuto

Lettura collettiva dei nomi delle vittime delle migrazioni

Ore 21 - Foyer delle Famiglie, via Milliavacca 5

"Come le mani umide nella farina"

Letture e pensieri di donne contro la guerra a cura del collettivo Le R/Esistenti

Domenica 4 ottobre

Ore 17.15 - partenza dal cortile della Parrocchia di San Pietro, corso Genova, 14

Eat&Walk

Camminata etnogastronomica a cura dell'associazione Noix de Kola con degustazioni delle cucine: albanese, brasiliana, congolese, ghanese, italiana, marocchina, moldava, nigeriana, peruviana e ucraina

Lunedì 5 ottobre

Ore 18 - Sala conferenze della Camera di Commercio di Alessandria-Asti, piazza Medici 8

"Il welfare invisibile. Donne migranti tra lavoro di cura e legami transnazionali"

Parteciperanno Marie Jeanne Balagizi (imprenditrice e coordinatrice della Rete Forum Africane Italiane) e Silvia Dumitrache (Presidente Donne Rumene in Italia). Moderatrice: Chiara Mwanda (Ufficio Pastorale Migranti)

Martedì 6 ottobre

Ore 18 - Foyer delle Famiglie, via Milliavacca 5

"Makala, Ultima Voce"

Docu-film e dibattito con i volontari dell'omonima associazione

Giovedì 8 ottobre

Ore 18 - Fuori Luogo, via Enrico Toti 18

"Abitare le differenze. Donne e comunità nella città che cambia"

Dialogo tra Sumaya Abdel Qader (Phd, sociologa e ricercatrice) e Violetta Gambino (architetto)

Venerdì 9 ottobre

Ore 18 - Hub Memoria Futura, piazza San Martino 11

"Donne in politica al servizio di una comunità plurale"

Parteciperanno Kiranjit Kaur (consigliera comunale di Novellara RE), Raisa Labaran (consigliera comunale di Brescia), Stefania Morra (Vicesindaco di Asti) e Vittoria Briccarello (consigliera comunale di Asti) . Moderatrice: Maria Cristina Molfetta (Fondazione Migrantes)

Ore 21 - Chiesa della Consolata, via Hope 15

"Un filo di voci"

Concerto a cura di Jane e Leonard Plumbini con le Vocal Vibes e i Sound Grain

Sabato 10 ottobre

Ore 9.30 - Hub Memoria Futura, piazza San Martino, 11

"Il nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo tra automatismi e controllo delle corti"

Presentazione del Quaderno n. 2 del Centro Studi e Ricerca dell'Accademia di Formazione Equapiù. Interverranno Francesca Pesce, autrice del volume, e Adriano Scarpelli (Presidente di Carretera Central ETS)

Ore 11 - Biblioteca Astense, via Goltieri 3

Presentazione del libro “Non solo maranzine” di Gabriella Simoni

L’autrice dialogherà con Isabella Sorgon (insegnante, già referente Provinciale di Libera Asti)

Ore 16.30 - centro città

"Pelle pubblica"

Performance di Bahar Heidarzade (artista e attivista)

Ore 18.15 - Casa del Popolo, via Brofferio 129

"Iran: il coraggio delle donne"

Elena Radovix (artista) intervista Bahar Heidarzade (artista e attivista iraniana)

Nella foto di repertorio, una edizione della Festa dei popoli

Domenica 11 ottobre

Cortile del Seminario, piazzetta Seminario, 1

"La Festa dei Popoli"

Programma:

- ore 12.30: "La Tavola dei Popoli", momento conviviale aperto a tutti portando un piatto da condividere

- ore 14: Canti e danze dal mondo a cura delle comunità internazionali

- ore 16.30: Celebrazione eucaristica in Cattedrale

Lunedì 12 ottobre

Ore 18 - Cpia, piazza Leonardo Da Vinci, 22

"Costruire umanità insieme. La solidarietà e lo sguardo dal margine come antidoto al potere e allo scarto"

Con Alessandra Morelli (già funzionaria Onu)

Martedì 13 ottobre

Ore 17.30 - Foyer delle Famiglie, via Milliavacca 5

Preghiera interreligiosa per la pace

Mercoledì 14 ottobre

Ore 18 - Foyer delle Famiglie, via Milliavacca 5

Presentazione del libro “Speranza è il mio nome” di Antonella Squillace

L’autrice dialogherà con Daniela Iavarone, codirettrice Migrantes Asti

Giovedì 15 ottobre

Ore 18 – CPIA, piazza Leonardo da Vinci 22

"Storie migranti: impegno e partecipazione al femminile"

Tavola rotonda con Dennis Marcela Bejarano, Aracelis Guerrero, Rozeta Brozi Plumbini, Fatima Issah, Amy Camara. Maroua Tahaoui. Moderatrice: Cristiana Luongo (giornalista)

Sabato 17 ottobre

Ore 16 - Parrocchia San Domenico Savio, via Tosi 30

Inaugurazione del Murales “Il filo invisibile: donne, pace, comunità”