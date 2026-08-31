Successo per “SaltinPiazza” tra piramidi umane, danza verticale e performance partecipate [FOTO]

La fragilità come possibilità, non come debolezza. È stato questo il filo conduttore della 36esima edizione di SaltinPiazza, terminata ieri (domenica) a Viarigi dopo due giornate di spettacoli, musica e iniziative che hanno trasformato il borgo in un palco a cielo aperto.



Un’edizione che il direttore artistico Milo Scotton, alla guida del festival da dodici anni, ha definito da record per numero di presenze in piazza. Il tema scelto per il 2026, “Equilibri Invisibili: l’Arte della Fragilità”, ha attraversato l’intero programma. «La fragilità è intesa come un dono, come la possibilità di non avere bisogno di primeggiare per forza», ha spiegato Scotton. «Significa regalarsi nuove conoscenze, avvicinarsi al mondo degli altri e arricchire la propria opera».



Un’idea che il festival ha tradotto in linguaggi diversi. Tra gli spettacoli più applauditi del sabato, The Black Blues Brothers hanno conquistato piazza Marconi con le loro acrobazie e spettacolari piramidi umane, mentre la domenica ha visto protagonisti due degli appuntamenti più suggestivi dell’edizione. Stalker Teatro con “Sogno”, in piazza San Silverio, ha coinvolto direttamente il pubblico in una performance partecipata, mentre Eterea Arte Aerea ha trasformato la Torre dei Segnali nel palcoscenico di “Limen”, con una spettacolare danza verticale sospesa tra cielo e terra.



Per la sindaca Francesca Ferraris, la 36esima edizione è stata particolarmente emozionante. L’apertura è stata dedicata a Gianluigi Porro, l’ex dirigente del settore Cultura del Comune di Asti mancato lo scorso giugno, ricordato con un omaggio durante il brindisi inaugurale. «Era sempre stato presente, sostenendo il festival con tutte le sue forze», ha ricordato Ferraris.

La sua eredità continua anche attraverso i murales realizzati in paese dal figlio Stefano insieme al collettivo Pikitanka: «La sua anima, la sua volontà e la sua voglia di fare cultura sono tuttora presenti».



Il legame con il territorio è emerso anche dal convegno organizzato dalla Cooperativa Della Rava e Della Fava per i suoi quarant’anni. «Viarigi è il Comune che ci sta più sostenendo in questi anni», ha spiegato la presidente Giulia Grosso, ricordando la recente delibera comunale a sostegno del commercio equo e della finanza etica. All’incontro sui “Comuni virtuosi” ha partecipato anche il presidente della Provincia Simone Nosenzo.



A chiudere idealmente questa edizione è già lo sguardo di Scotton verso il futuro: «La prossima sarà “Oniricon”, tutta basata sul tema onirico, per guardare a ciò che ancora si può immaginare».

Photogallery a cura di Mariagrazia Billi e Cristiana Luongo