Il concerto di Fedez chiude al ritmo di musica la “La Barbera incontra” di San Damiano d'Asti [FOTOGALLERY]

Con l'atteso concerto di Fedez, come gli altri con il tutto esaurito, domenica si è chiusa a San Damiano d'Asti l'edizione 2026 de “La Barbera incontra”. Un'undicesima edizione della manifestazione, per la prima volta estesa su quattro giorni, che può vantare una partecipazione di pubblico superiore a quella dello scorso anno, con una presenza sulle piazze di almeno 5-6 mila persone a giornata. Il giorno prima di Fedez, il cui concerto è stato seguito dall'esibizione de Il Pagante, è stata la volta di Gaia, tra le artiste più apprezzate del panorama pop italiano.

È questa la valutazione fatta da Flavio Torchio, vicesindaco e assessore alle manifestazioni di San Damiano: «Siamo molto soddisfatti sia per la partecipazione, sia per il bel clima in cui tutto si è svolto - afferma Torchio - con tre concerti che hanno fatto registrare il tutto esaurito e che in serata hanno ancora aumentato il numero delle presenze. Ai laboratori gratuiti si sono iscritti una trentina di bambini, il doppio rispetto alla precedente edizione, ed anche nella promozione del vino è stata molto positiva l'esperienza di “Sinfonia Barbera”, che apre la promozione dei propri prodotti ad un gruppo di sei paesi (oltre a noi, Agliano, Costigliole, Montegrosso, Nizza Monferrato e Castagnole Lanze). Agli spettacoli gratuiti in piazza Libertà c'è sempre stato un foltissimo pubblico e decisamente apprezzata è stata l'area dedicata al cibo. Questa partecipazione è il segno della crescita di una manifestazione che non è semplice mantenere e che richiede davvero un grosso lavoro da parte di tutti, dagli amministratori ai giovani dello staff, un bel gruppo di appassionati fra i 20 e i 30 anni».

Nell'edizione 2026 tutto ha funzionato com'era stato previsto, dai momenti musicali agli appuntamenti culturali: uno dedicato allo sport con il giornalista Davide Chicarella che ha intervistato la giocatrice di pallavolo del Cuneo Granda Volley Noemi Signorile, l'altro con Roberta Bellesini Faletti che ha presentato Io Dico, un libro dedicato a Giorgio Faletti - curato insieme a Chiara Buratti - in dialogo con Alessandro Marchisio.

Tre spettacoli comici, uno per sera, hanno divertito i moltissimi spettatori e sono stati molto frequentati gli stand dei vini e del cibo: in piazza Alfieri quasi tutti gli stand avevano gente in coda per gustare le specialità proposte, dagli agnolotti alla friciula, dai dolci ai fritti ed alle salamelle arrostite.

Quanto al concorso “Barbert art” solitamente dedicato agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori, quest'anno vi è stata una novità perché la partecipazione è stata aperta anche agli adulti: vincitrice del primo premio studenti è stata Melissa Koxherri (scuola Apro di Alba), mentre nella categoria “adulti” si è imposta sugli altri concorrenti Marta Boggero. I partecipanti nelle due categorie sono stati complessivamente 29.

[Nella fotogallery le immagini del concerto di Fedez]