Palazzo Alfieri, fino al 18 giugno l’installazione Sofonisba per immergersi in “Cabiria” [guarda la gallery]

Sarà a disposizione fino a giovedì 18 giugno, per coloro che visiteranno Palazzo Alfieri ad Asti, l’installazione “Sofonisba. Dentro il sogno di Cabiria”, inserita come evento collaterale del festival AstiTeatro e inaugurata giovedì dalla Fondazione Centro di Studi Alfieriani insieme alla Fondazione Asti Musei.

«La proposta - ha spiegato Carla Forno, direttrice della Fondazione Centro di Studi Alfieriani - è arrivata dalla nostra presidente Giulia Carluccio. Finanziato nell’ambito del PNRR, il progetto ha coinvolto l'Università di Torino, il conservatorio Verdi di Torino e il Museo nazionale del cinema».

«A renderlo possibile - ha aggiunto la presidente - la sinergia tra varie istituzioni. Si tratta di una iniziativa sperimentale che consiste nel far "rivivere" ad Asti, la città dell’innovatore regista astigiano Giovanni Pastrone (1882 - 1959), il personaggio di Sofonisba. Personaggio a cui “Cabiria”, capolavoro di Pastrone, aveva dedicato sequenze molto avanzate per l’epoca».

Celebre nobile cartaginese, nota per la sua bellezza e intelligenza, Sofonisba è infatti protagonista di alcuni testi letterari, fra i quali una tragedia di Alfieri, ma compare anche nel primo colossal della storia del cinema, “Cabiria” appunto.

Al termine della visita a Palazzo Alfieri (con biglietto da 5 euro acquistabile a Palazzo Mazzetti), sono quindi a disposizione cinque device che consentono di accedere ad un racconto immersivo, ma non interattivo, di circa dieci minuti. «Protagonista è l’attrice Federica Quartana nei panni di Sofonisba - ha spiegato il regista, Paolo Gep Cucco, direttore creativo dello studio D-Wok che ha realizzato il progetto - che racconta la trama del film “Cabiria”, in uno spazio virtuale che ne ricostruisce gli ambienti, proponendone alcune immagini che scorrono alle spalle della protagonista. Un virtual set, quindi, realizzato con grande rispetto per il lavoro del regista astigiano».

Girata con riprese a 360° nel Prodea Led Studios, l’installazione si avvale di sound design e colonna sonora firmati da Davide “Boosta” Dileo, tastierista cofondatore dei “Subsonica”.