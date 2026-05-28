Paolo Conte: «Ragazzi, avete espresso una formidabile fantasia» [guarda la gallery]

«Esordisco con la parola “Bravi!” perché il materiale che ci avete mandato da esaminare ci ha veramente impressionato».

Con queste parole il famoso cantautore Paolo Conte, protragonista di una carriera che l'ha reso famoso in tutto il mondo, è intervenuto oggi pomeriggio (giovedì) nel salone d'onore di Palazzo Mazzetti, ad Asti, in occasione della premiazione del concorso “Vinci dipingendo Asti Musei!".

Il concorso

Giunto alla terza edizione, il concorso è nato con l’obiettivo di avvicinare gli studenti all’arte attraverso un’esperienza creativa diretta. Quest’anno era legato alla mostra “Paolo Conte. Original”, che ha animato le sale del museo astigiano fino allo scorso marzo. Molto apprezzata da pubblico e critica, è stata la più ampia mai allestita con le opere del cantautore, organizzata dalla Fondazione Asti Musei con Arthemisia.

Paolo Conte e la moglie Egle hanno mostrato molto interesse verso il concorso, tanto che il Maestro si è reso disponibile a presiedere la giuria. Insieme, inoltre, hanno anche messo a disposizione un premio.

La cerimonia e le parole del Maestro

La cerimonia è stata aperta da Francesco Antonio Lepore, presidente della Fondazione Asti Musei, affiancato da Erica Brunzin, responsabile della didattica museale della fondazione, che ha spiegato le varie fasi del concorso.

Il compito di annunciare i vincitori è invece spettato a Manuela Furnari, curatrice della mostra con le opere del Maestro, che ha innanzitutto ringraziato i coniugi Conte per la disponibilità dimostrata, sottolineanto che Paolo Conte «ha selezionato attentamente i disegni arrivati in occasione del concorso».

«Un carissimo saluto a tutti», ha affermato il Maestro, seduto accanto alla moglie e accolto da un fragoroso, sincero e affettuoso applauso. «Esordisco con la parola “Bravi!” perché il materiale che ci avete mandato da esaminare ci ha veramente impressionato. Abbiamo fatto fatica a scegliere e provato un po’ di nostalgia per i lavori non presi in considerazione. Comunque posso dire che avete espresso una grande fantasia, una formidabile fantasia, che non verrebbe ad un adulto. E allora, rimaniamo tutti bambini e vogliamoci bene».

I vincitori

Il concorso ha visto l'ampia partecipazione di classi delle scuole medie e superiori di diverse regioni che hanno visitato la mostra “Paolo Conte Original”. Dopo un percorso guidato dal personale museale, gli studenti sono stati invitati a realizzare un elaborato artistico ispirato alle opere esposte, esplorando tecniche pittoriche, linguaggi visivi e suggestioni legate all’universo poetico e figurativo del Maestro.

Ecco i vincitori, divisi tra scuole medie e superiori.

SCUOLE MEDIE



Menzione alla classe I G della scuola Jona. Il premio è stato conferito all'intera classe, i cui elaborati si sono distinti per creatività, uso del colore e partecipazione. Tra gli elaborati presentati, si è ritenuto particolarmente significativo il disegno realizzato da Alesio Pjetri.

Il premio consiste in una attività didattica a scelta composta da visita guidata e laboratorio per l'intera classe a Palazzo Mazzetti per l'anno scolastico 2026-2027.

Menzione speciale, poi, alla classe II F della scuola Jona. Il premio è stato conferito all'intera classe, i cui elaborati si sono distinti per originalità ed efficacia comunicativa. Tra gli elaborati presentati, si è ritenuto particolarmente significativo il disegno realizzato da Irene Giacomelli.

Il premio consiste in un biglietto per l'intera classe per la visione di un film a scelta al cinema Lumière di Asti per il prossimo anno scolastico.

Terze classificate le classi III A e III D dell'istituto comprensivo Sassello (plesso Stella). Il premio è stato conferito agli studenti di entrambe le classi, i cui elaborati si sono distinti per la naturalezza e spontaneità del segno, prediligendo il tratto a grafite.

Tra gli elaborati presentati, si è ritenuto particolarmente significativo il disegno realizzato da Chiara Ganora.

Il gruppo ha vinto un premio in denaro e una serie di gadget.

Seconda classificata la classe III D della scuola Martiri della Libertà. Il premio è stato conferito all'intera classe, i cui elaborati si sono distinti per tecnica e interpretazione. Tra gli elaborati presentati, la commissione ha ritenuto particolarmente significativo il disegno realizzato da Luisa Bincoletto.

Il gruppo ha ottenuto un premio da 200 euro e alcuni cataloghi d'arte.

Prima classificata la II A della Jona. Il premio è stato conferito all'intera classe, i cui elaborati si sono distinti particolarmente per la ricerca espressiva nella realizzazione di un dialogo coerente e personale tra titolo e dimensione visiva.

Gli studenti hanno vinto un buono valido per l'acquisto di materiale didattico dell'importo di 300 euro e l'entrata gratuita per l'intera classe ad un'altra mostra in programma quest'anno.

SCUOLE SUPERIORI



In questo caso il concorso consentiva anche la presentazione di video.

Una menzione per il video “The yellow dog” è andata a Andrea Barraco, Erica Cazzola, Patricia Coloretchi, Jacopo Lombardo, Giulia Rizzato, Jacopo Vidotto, tutti alunni delle classi V M e IV FA del liceo artistico Alfieri.

Il riconoscimento è stato assegnato per la scelta di un ambientazione grafica coerente ed evocativa.

Agli studenti sono stati consegnati sei ingressi gratuiti per una mostra a scelta dell'anno 2026-2027.

Altra menzione è stata assegnata agli alunni del Liceo G. B. Bodoni di Saluzzo. Il premio è stato conferito all'intera classe, i cui elaborati si sono distinti per la rielaborazione interpretativa declinata attraverso linguaggi espressivi e tecniche differenti.

In premio due poster della mostra “Paolo Conte. Original” autografati dal Maestro.

Menzione speciale al video "Tips" a firma degli alunni Edoardo Guido e Irene Rizzo, della classe VM e IV FA del Liceo artistico Benedetto Alfieri. La menzione speciale viene assegnata per la realizzazione grafica animata che mette in evidenza e valorizza creatività e padronanza tecnica.

Anche a loro i poster firmati da Paolo Conte.

Per quanto riguarda il podio, terze classificate le classi I, II, IV, V del corso di Moda dell'Istituto Castigliano. Il premio è stato conferito a tutti gli elaborati presentati, che si sono distinti per un uso consapevole delle tecniche adottate e una cifra stilistica personale, coniugando ricerca estetica e capacità comunicativa.

A loro un premio da 100 euro e una serie di gadget.

Seconda classificata la classe IV D del Liceo artistico Benedetto Alfieri. Il premio è stato conferito a tutti gli elaborati presentati, distinguendosi per una sapiente combinazione di differenti soluzioni tecniche e una forte coerenza stilistica, riuscendo a costruire un suggestivo immaginario narrativo.

Ai ragazzi è stato consegnato un premio da 200 euro, oltre a cataloghi d’arte e gadget.

Prime classificate le classi I, II, III dell'istituto Gauss. Il premio è stato assegnato a tutti gli elaborati presentati, che si sono distinti per l'elevata qualità stilistica e la coerenza espressiva, sostenute da una notevole padronanza dei diversi linguaggi artistici.

Le opere si caratterizzano per la capacità di tradurre in immagini un universo narrativo ricco e articolato, così come proposto attraverso la mostra.

A loro un premio da 300 euro e l’entrata gratuita per l'intera classe ad una mostra a scelta in programma nell'anno scolastico 2025-2026.

IL PREMIO SPECIALE ISTITUITO DAI CONIUGI CONTE

Infine, grazie alla generosità dei coniugi Conte, è stato aggiunto un premio speciale in denaro assegnato a Simone, Francesco, Silvester, Elena, Nicola, Matteo, Clementina, Cristiano e Daniele che seguono le attività promosse dall’associazione Ce.pim, nata nel 1990 per occuparsi di bambini e ragazzi con la Sindrome di Down.

Il premio è assegnato per la straordinaria intensità e poeticità dei due elaborati presentati, capaci di condurre al centro di una dimensione visiva e narrativa di forte impatto emotivo, ricco e profondo.

Ai ragazzi anche un secondo premio: un buono per un’attività didattica a scelta composta da visita guidata e laboratorio a Palazzo Mazzetti per il prossimo anno scolastico.

La mostra

Gli elaborati vincitori e particolarmente meritevoli sono poi stati esposti in una mostra appositamente allestita nella Galleria degli Stemmi di Palazzo Mazzetti, aperta fino al 7 giugno, che i coniugi Conte hanno visitato prima della premiazione e particolarmente apprezzato.

Photogallery a cura di Mariagrazia Billi