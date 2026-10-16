Ancora atti vandalici ai giardini Alganon, ma le nuove telecamere saranno collegate solo nei prossimi giorni [FOTOGALLERY e VIDEO]

A conferma che la "teoria delle finestre rotte" non sbaglia mai, ci hanno messo appena due settimane i soliti incivili "dell'arte contemporanea" a fare il loro non richiesto ritorno ai giardini Alganon di piazza Roma, nel cuore di Asti. Oggetto della loro creatività? Le panchine verdi tirate a lucido e ridipinte soltanto due mesi fa dai ragazzi del centro estivo della parrocchia Don Bosco. Risultato: graffiti, bestemmie, disegni boccacceschi e l'immancabile tocco di degrado firmato, come sempre, dai soliti ignoti.

La sgradita sorpresa è stata scoperta da chi frequenta i giardini e si è imbattuto nello spettacolo, giorno dopo giorno, del lavoro dei volontari che sta andando letteralmente in fumo. Ma c'è un altro problema non secondario: le ultime prodezze sono avvenute proprio sotto il cono visivo di una nuova telecamera anticrimine. Un modello molto recente, ma non ancora collegato al sistema di videosorveglianza cittadino e quindi del tutto inutile ai fini di un'indagine sui responsabili degli ultimi imbrattamenti.

La messa in funzione della nuova telecamera dovrebbe avvenire entro la prossima settimana, almeno questo è l'obiettivo. Si tratta di un dispositivo di ultimissima generazione che ha poco a che fare con le precedenti telecamere installate nei giardini Alganon in direzione di corso Alfieri le quali, data la posizione, non hanno potuto riprendere i colpevoli. Soltanto pochi giorni fa, l'assessora al Commercio Loretta Bologna ci aveva messo la faccia con un video sui social per denunciare l'inciviltà e promettere l'ennesima pulizia dei luoghi da parte del Comune e dei ragazzi del Don Bosco, magari sperando nella bontà d'animo dei responsabili di questi gesti. Ma, purtroppo, anche queste speranze sono state smentite dai fatti.

I vandali non solo sono tornati alla carica, ma hanno agito senza neppure chiedersi se quella nuova videocamera puntata addosso fosse accesa o spenta. Forse è proprio questo uno dei limiti della sicurezza urbana: puoi installare la tecnologia più avanzata del pianeta, ma se chi agisce per distruggere e vandalizzare i beni comuni non si pone il problema di essere riconosciuto, ammesso che ciò avvenga, la telecamera rischia di essere poco funzionale anche ai fini della deterrenza.

Al Comune ora non resta che salvare il salvabile e ridipingere le panchine affinché siano pronte per quando la telecamera entrerà in funzione, sperando che questa volta serva davvero come deterrente.