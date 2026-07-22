Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Oggi pomeriggio

Incendio sterpaglie al parco del Borbore, un gruppo di ragazzini allerta i vigili del fuoco [FOTO]

Le fiamme si sono innescate, per cause non accertate, lungo la ripa tra l'area attrezzaTa e il torrente

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

22 Luglio 2026 19:57:51

Sono stati alcuni ragazzi minorenni, di passaggio in bicicletta nei pressi del parco lungo Borbore, a lanciare l'allarme e a segnalare ai vigili del fuoco un incendio di sterpaglie sviluppatosi a ridosso del parco di via Atleti Azzurri Astigiani.

L'episodio si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 18.15, quando le fiamme, fortunatamente ancora circoscritte, hanno iniziato a interessare un'area verde che, da quanto si è appreso, sarebbe già stata teatro di un altro incendio alcuni giorni fa.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco con due mezzi. Entrati all'interno del parco, hanno raggiunto la zona interessata e domato il rogo prima che il vento potesse favorirne la propagazione.

Resta da chiarire l'origine dell'incendio. Al momento è difficile stabilire cosa abbia innescato le fiamme, anche se, da un primo esame, sembrerebbe esclusa l'ipotesi dell'atto doloso.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133