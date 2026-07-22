Incendio sterpaglie al parco del Borbore, un gruppo di ragazzini allerta i vigili del fuoco [FOTO]

Sono stati alcuni ragazzi minorenni, di passaggio in bicicletta nei pressi del parco lungo Borbore, a lanciare l'allarme e a segnalare ai vigili del fuoco un incendio di sterpaglie sviluppatosi a ridosso del parco di via Atleti Azzurri Astigiani.

L'episodio si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 18.15, quando le fiamme, fortunatamente ancora circoscritte, hanno iniziato a interessare un'area verde che, da quanto si è appreso, sarebbe già stata teatro di un altro incendio alcuni giorni fa.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco con due mezzi. Entrati all'interno del parco, hanno raggiunto la zona interessata e domato il rogo prima che il vento potesse favorirne la propagazione.

Resta da chiarire l'origine dell'incendio. Al momento è difficile stabilire cosa abbia innescato le fiamme, anche se, da un primo esame, sembrerebbe esclusa l'ipotesi dell'atto doloso.