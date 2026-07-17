Dal parco Monte Rainero alla scuola Brofferio, continua la conta degli alberi abbattuti dopo le raffiche di vento [FOTOGALLERY]

Dopo gli ultimi temporali, ma soprattutto a causa delle forti raffiche di vento, Asti si trova a fronteggiare una serie di cedimenti strutturali del patrimonio arboreo che hanno colpito diverse aree pubbliche, sollevando pesanti interrogativi sullo stato di salute delle piante.

L'evento più inquietante si è verificato nel parco Monte Rainero, dove nella notte tra martedì e mercoledì il silenzio è stato squarciato dal fragore del crollo di un maestoso pino. La pianta è precipitata proprio sopra un’area attrezzata con giostre per bambini, danneggiando la struttura ludica a poca distanza dall'Istituto Artom. Solo l’orario notturno ha evitato il coinvolgimento di persone, nonostante il tronco abbia anche sfiorato il muro di una proprietà privata adiacente.

Oltre a questo preoccupante episodio, il parco presenta altre criticità lungo la scalinata in pietra che collega via Pietro Micca alla sua parte più alta, dove il passaggio pedonale è attualmente ostruito da pezzi di tronchi e rami abbattuti dal vento.

Parallelamente, una situazione di potenziale pericolo si è registrata davanti alla scuola media Brofferio, lungo via Oriani. In questa zona è stato necessario procedere all'abbattimento d'urgenza di alcune piante, tra cui un esemplare di alto fusto la cui stabilità sarebbe stata compromessa dalle forti raffiche di vento. La zona è in parte interdetta perché presenta parecchi danni alla recinzione in ferro e ai manufatti in cemento che la sostengono.

Solo pochi giorni fa, un grosso ramo di platano è crollato in piazza Alfieri mentre in viale Pilone la caduta di un albero ha provocato il ferimento lieve di un uomo di circa 50 anni. Anche piazza del Palio è stata teatro di un simile incidente sabato scorso, quando una pianta è precipitata vicino ad alcune auto in sosta. In questo caso non ci sono stati feriti.