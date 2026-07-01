Dopo la caduta di un ramo su un'auto, in piazza Alfieri continuano le operazioni di messa in sicurezza del platano [FOTO e VIDEO]

È ancora in corso in questi minuti l'intervento dei vigili del fuoco di Asti per rimuovere da piazza Alfieri, lungo il doppio senso di marcia, davanti ai Portici Pogliani, l'imponente ramo di uno degli storici platani caduto a terra a causa del vento. Da accertamenti effettuati subito dopo il fatto, che si è verificato intorno alle 15, è emerso che un altro ramo dello stesso albero, ancora più grande del primo, sarebbe a rischio di cadere ed è quindi necessario tagliarlo.

Per questo l'amministrazione comunale, consultati i tecnici, ha deciso di intervenire subito, ma senza abbattere l'albero che resterà al suo posto. I vigili del fuoco hanno segato il primo ramo dopo aver messo in sicurezza l'area e rimosso, con una gru, la parte più pesante che è finita su un'auto parcheggiata a pochi passi dalla pianta.

A seguire le operazioni di taglio e messa in sicurezza, oltre a tanti passanti ed esercenti di piazza Alfieri, anche la vicesindaca e assessora ai Lavori Pubblici Stefania Morra e il comandante della polizia municipale Riccardo Saracco. Gli agenti della polizia locale hanno interdetto il traffico in entrambe le direzione di marcia così da consentire ai vigili di operare più rapidamente.

Quando anche il secondo ramo sarà stato tagliato, gli agenti valuteranno lo stato della carreggiata per decidere se riaprire al traffico, oppure aspettare domani mattina dopo un intervento straordinario di pulizia della strada. Nel frattempo i veicoli in arrivo da corso Dante hanno l'obbligo di proseguire in corso Alfieri mentre quelli in arrivo da corso Einaudi e piazza del Palio vengono indirizzati in corso alla Vittoria.

[foto e video Ago]