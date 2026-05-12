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Nuova apertura

Asta del Mobile inaugura ad Asti

La storica sede di Castell'Alfero di Asta del Mobile si trasferisce in città con uno showroom rinnovato di 800 m² con otto arredatori, filiera corta, garanzia fino a sei anni e finanziamenti con primo pagamento dopo sei mesi

Redazione web

Redazione web

12 Maggio 2026 12:30:00

È stato inaugurato venerdì 8 maggio, in corso Alessandria 109, il nuovo punto vendita di Asta del Mobile che decreta ufficialmente il trasferimento dell'attività dalla storica sede di Castell'Alfero ad Asti. Fondato da Yvan Mutta a Cavallermaggiore nel 1993, oggi il Gruppo conta dieci punti vendita con circa duecento collaboratori di cui la metà si dedica all'interior design.

«Questa azienda ha sempre creduto nell'innovazione, - sottolinea Yvan Mutta - è nata dal nulla, ma oggi il suo bilancio ha superato i 55 milioni di euro soprattutto con produttori partner dedicati principalmente al mercato italiano. Oltre al design, dà assistenza e garanzia sul prodotto fino a sei anni».

Lo show room di corso Alessandria 109 è stato completamente ristrutturato e rinnovato e si sviluppa su oltre 800 metri quadri distribuiti su due piani, un'evoluzione che, mantenendo prezzi competitivi e qualità, porta sul mercato astigiano novità e prodotti più selezionati.

«Abbiamo sfruttato l'esperienza dei diciotto anni a Castell'Alfero - commenta il titolare, Claudio Chiappetta - per rendere questo punto vendita un po' più esclusivo con prodotti di qualità e prezzi accessibili e, soprattutto, con produttori interni in grado, appunto, di dare assistenza e garanzie».

Con le soluzioni che propone Asta del Mobile e i consigli degli otto arredatori presenti si potrà dunque ammobiliare tutta la casa.

«Da noi il cliente trova l'imbottito e cioè divani, poltrone, ma anche soggiorni, camere da letto, la cucina - osserva Yvan Mutta - e una serie di elettrodomestici di ogni marchio; insomma un percorso di arredamento personalizzabile, in grado di accontentare tutti i gusti e tutte le tasche».

Fiore all'occhiello del nuovo punto vendita sono le cucine e, nell'area dedicata, è presente una cucina provvista di piani cottura a induzione aspiranti, un miscelatore con depuratore incorporato, in grado di fornire, oltre ad acqua fresca, lievemente frizzante e frizzante, anche ad una temperatura di 100°, un forno che cuoce completamente a vapore, la cantinetta dei vini: «Con questa cucina, completamente attiva, si permette così al cliente di vederne il reale funzionamento - sottolinea Claudio Chiappetta - e in seguito, qui, potremo fare eventi con qualche chef».

«I nostri prodotti - aggiunge Yvan Mutta - sono gestiti da una filiera corta che permette di contenere i prezzi garantendo la qualità inoltre, - conclude - siamo in grado di proporre finanziamenti vantaggiosi, addirittura con il primo pagamento dopo sei mesi e la possibilità di chiuderlo in anticipo e senza penali».

Fino a metà maggio, inoltre, ad Asta del Mobile sono in vigore speciali promozioni tutte da scoprire.

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