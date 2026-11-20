Oltre mille persone in piazza ad Asti per lo sciopero generale di oggi, venerdì 20 novembre. Mobilitazione che ha visto fianco a fianco studenti, lavoratori, rappresentanti sindacali e associazioni, in contrasto alle politiche economiche del Governo e dalla richiesta di maggiori investimenti in scuola, sanità e welfare.

L'adesione allo sciopero ha superato il 70% nelle fabbriche e nelle aziende del territorio, mentre numerose scuole sono rimaste chiuse.

La mobilitazione arriva in risposta dopo l'incontro tra Governo e sindacati a Palazzo Chigi sulla legge di bilancio 2027. Dal confronto sono emerse alcune aperture, tra cui il ritiro dei tagli che avrebbero coinvolto quasi settemila tra docenti e personale Ata, oltre a disponibilità sul fronte della sanità e, con maggiori incertezze, delle pensioni.

La segretaria regionale CGIL Stefania Pugliese poco prima dell'avvio del corteo spiega le motivazioni della giornata di sciopero.

«Il futuro dei giovani non può essere la precarietà»

Gli studenti hanno scelto di affiancare i lavoratori dando voce alle difficoltà di una generazione che fatica a immaginare il proprio futuro.

A raccontare il peso dei costi universitari è stato uno studente astigiano, costretto, come molti suoi coetanei, a lasciare la città per proseguire gli studi. Una condizione che coinvolge direttamente anche la sua famiglia: «Io sono un privilegiato perché ho avuto la possibilità di studiare senza dover lavorare, ma questo è un sacrificio per la mia famiglia e anche se avessi voluto non avrei potuto perché le università, per come sono strutturate, non ti permettono di lavorare mentre studi, almeno per tante facoltà».

Dello stesso pensiero è Matilde Sottile, studentessa del Liceo Musicale Monti, che ha spiegato perché i ragazzi abbiano deciso di scendere in piazza insieme ai lavoratori. «Oggi noi ragazzi abbiamo scelto di affiancarci ai lavoratori perché temi come il carovita e il riarmo toccano direttamente anche noi. I diritti non sono mai scontati e se restiamo in silenzio li perderemo».

Nel suo intervento ha denunciato le condizioni dell'edilizia scolastica, con edifici che presentano anche problemi strutturali, e il peso economico che studiare comporta per le famiglie, tra libri, materiali e trasporti. «Se studiare diventa troppo costoso tra libri, materiali e trasporti, il diritto allo studio diventa una parola vuota e studiare si trasforma in un lusso per pochi».

Sottile ha criticato anche il modello scolastico attuale, caratterizzato da numerose ore di lezione e percorsi di alternanza scuola-lavoro che, in alcuni casi, rischiano di trasformarsi in esperienze di lavoro gratuito. La richiesta è quella di una scuola capace di sviluppare il pensiero critico e di trasmettere la conoscenza dei diritti: «Noi non siamo qui perché non vogliamo studiare, ma per chiedere una scuola migliore».

«La politica entra ogni giorno nelle nostre vite»

A portare la voce dei lavoratori è stata anche Denise Perissinotto, dipendente Esselunga, che ha posto l'attenzione sull'idea secondo cui la politica sarebbe qualcosa di distante dalla quotidianità delle persone.

«Proviamo a pensarci: la politica è l'affitto, la benzina che aumenta, la spesa settimanale, la visita medica che non riusciamo a prenotare nel pubblico. La politica è il nostro stipendio», ha detto, ricordando come le decisioni politiche entrino ogni giorno nelle famiglie.

Perissinotto ha posto l'accento soprattutto sulle prospettive dei giovani lavoratori, chiedendo contratti stabili e retribuzioni dignitose. «Siamo qui perché vogliamo salari dignitosi e per evitare che il futuro dei giovani sia fatto di precarietà», ha aggiunto.

Anche Giuseppe Vannucchi, del Liceo Classico, è intervenuto sul rapporto tra risorse pubbliche e spese militari. «Il frutto del sudore delle masse lavoratrici non viene restituito per garantire scuole e ospedali, ma viene dirottato per alimentare la macchina bellica», ha affermato.

Salari, pensioni e sicurezza: i lavoratori

Dal mondo dei lavoratori è poi arrivato l'intervento di Alessandro, rappresentante sindacale Rsu dell'azienda Sirio Aliberti. «Oggi siamo qua in piazza perché il futuro non si annuncia, si costruisce insieme, e per chiedere che il lavoro torni a dare dignità, sicurezza e una vita possibile», ha esordito.

Al centro del suo discorso ci sono stati gli aumenti salariali, il rinnovo dei contratti collettivi, la tutela del potere d'acquisto e pensioni adeguate. «Non è accettabile che chi lavora o è in pensione faccia fatica ad arrivare alla fine del mese. Vogliamo salari più alti e contratti rinnovati nel pubblico e nel privato. Chiediamo pensioni rivalutate e lo stop all'aumento dell'età pensionabile», ha spiegato.

Tra le richieste anche una maggiore attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro. «Sulla sicurezza non accettiamo compromessi: nessuno deve più morire lavorando. Prevenzione, formazione e controlli vengono prima del profitto», ha sottolineato, ribadendo inoltre che «la salute è un diritto, la scuola pubblica è un investimento».

Infine, un appello all'unità sindacale: «CGIL, CISL e UIL devono tornare a parlarsi e costruire iniziative comuni». Tra gli attacchi anche la scelta della Regione Piemonte di cancellare il contributo regionale ai patronati Inca e Caf, perché, ha spiegato, «tagliare queste risorse significa indebolire servizi fondamentali per i cittadini in difficoltà».

Le condizioni lavorative sono state affrontate anche da Alessandra Carbone, assistente sociale dell'Asl di Asti, che ha raccontato le difficoltà del personale dei servizi sanitari e amministrativi. «Operiamo nei reparti, al pronto soccorso e a domicilio, affrontando medesime difficoltà di altre figure professionali senza però vedere riconosciute adeguate indennità», ha spiegato. La richiesta è quella di interrompere il disinvestimento nella sanità pubblica e riconoscere il valore del lavoro di chi ogni giorno contribuisce al funzionamento dei servizi.

La memoria antifascista e il richiamo alla Costituzione

Il rappresentante dell'Anpi ringraziando i presenti, si è soffermata in particolare sulla partecipazione dei giovani. «Io voglio ringraziare voi giovani perché ci state dando di nuovo un po' di speranza», ha detto, ricordando che «avevano 20 anni i ragazzi che hanno liberato questa nazione dal fascismo e voi avete quell'età lì, quest'età dove ancora tutto è possibile».

Il richiamo è stato all'Articolo 11 della Costituzione, che sancisce il ripudio della guerra, e alla necessità di difendere i diritti, la libertà e la giustizia sociale. «Abbiamo scuole che crollano, abbiamo una sanità pubblica che sta crollando a pezzi. Dovete veramente lottare per i vostri diritti, per la libertà, per la giustizia sociale», ha affermato rivolgendosi agli studenti.

Anche il professor Paolo Brusco, dell'Istituto Pellati di Nizza Monferrato, ha ricordato le conquiste storiche del movimento dei lavoratori, ricordando che nel 1904 la Camera del Lavoro di Milano indisse il primo sciopero generale della storia italiana. Nel suo intervento ha invitato gli studenti a conoscere maggiormente la Costituzione e i diritti che essa garantisce. «Voi studenti dovete pretendere dai vostri insegnanti la trasmissione del sapere e la circolazione democratica delle idee», richiamando anche l'Articolo 1 della Costituzione.

Una crisi globale

Da Lega Ambiente, Giancarlo Dapavo ha collegato la questione del riarmo all'emergenza climatica, denunciando la siccità che ha interessato il Piemonte e le temperature fuori misura registrate durante l'estate. «Le guerre sono sempre un danno per i popoli e vanno vietate all'umanità. Oggi c'è un motivo in più per fermare le guerre: i cambiamenti climatici», ha spiegatp.

Dapavo ha sottolineato la necessità di investire nella mitigazione dei cambiamenti climatici, contestando la destinazione delle risorse agli armamenti: «Servono miliardi per mitigare i cambiamenti climatici, invece l'obiettivo è spendere 100 miliardi in armamenti». Le risorse pubbliche, secondo il suo intervento, dovrebbero essere indirizzate alla tutela dell'ambiente e non alla guerra per i combustibili fossili.

In piazza è arrivata la richiesta di maggiori tutele, investimenti nei servizi pubblici e prospettive concrete per le nuove generazioni, che non può limitarsi alla protesta di una giornata, ma deve passare attraverso una partecipazione collettiva e costante.