Una straordinaria serata di comunità si è vissuta ieri sera a Costigliole d'Asti per l'inaugurazione da parte dell'amministrazione comunale del PalaBosca, un grande salone riqualificato dal Comune all'interno della struttura dell'ex bocciodromo di regione Salerio nell'area degli impianti sportivi, la Cittadella dello sport che vede in questi giorni in dirittura d'arrivo i lavori di realizzazione (nuove tribune e spogliatoi del campo da calcio, due campi da padel, campo polivalente). «All’interno di una vasta area di 30.000 mq a pochi passi dal castello e dal centro del paese, un grande salone polivalente di circa 750 mq, capace di ospitare centinaia di persone per convegni, eventi, manifestazioni e momenti conviviali di tutto il territorio», ha sottolineato il sindaco Enrico Alessandro Cavallero attorniato dagli amministratori comunali, ringraziando i numerosi volontari delle associazioni costigliolesi che hanno gremito il PalaBosca. «A Costigliole abbiamo ben 27 associazioni che operano negli ambiti più vari e ringrazio tutte le persone che dedicano il loro tempo, energie e capacità al benessere della nostra comunità», ha detto il primo cittadino. Presente alla cerimonia anche la famiglia Bosca che ha sostenuto l'iniziativa del Comune per la riqualificazione del salone e l'assessore regionale Marco Gabusi che si è complimentato per l'obiettivo raggiunto dal Comune e per l'opera dei tanti volontari del paese.

Nella struttura ha trovato posto anche la sede della Pro loco di Costigliole guidata da Pierluca Casuccio, che dispone ora di una cucina di 70 mq, pertinenze, magazzino-dispensa e servizi dedicati. Il sodalizio ha festeggiato l'evento preparando la cena di inaugurazione e tagliando la torta in omaggio all'associazione.

«In futuro il PalaBosca fungerà anche da circolo ricreativo al servizio dell'intera area: la nuova Cittadella sportiva di prossima inaugurazione, l'ostello del campus ICIF e l'area camper. Nell'intervento che abbiamo realizzato - ha aggiunto il sindaco Cavallero - si è anche provveduto alla riqualificazione esterna con la tinteggiatura delle pareti e la risistemazione dei versanti, delle recinzioni e di una nuova rampa d'accesso al piano superiore e alle strutture sportive. I lavori hanno infine interessato il campo polivalente, la sistemazione degli spogliatoi e la posa di una nuova pavimentazione per gli ingressi. Con trasparenza e razionalità abbiamo fatto il possibile per rimettere l'immobile a disposizione della comunità, restituendo ai costigliolesi uno spazio polivalente rimasto abbandonato a se stesso per quasi 40 anni. Un'ulteriore nota di orgoglio è l'aver coinvolto due importanti realtà produttive del territorio: a loro va il mio sentito ringraziamento per la disponibilità e la fiducia dimostrata».