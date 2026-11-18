«Quando esce il sole, esce per tutti; quando piove, piove per tutti». È un antico proverbio la cui genesi, contesa tra calabresi e siciliani, ben riassume l'atmosfera di profonda tristezza e smarrimento che si respirava questa mattina alla Casa del Popolo di Asti, davanti al feretro del "compagno" Giovanni Pensabene, mancato due giorni fa a 65 anni. Oggi, nell'animo di molti astigiani che lo hanno conosciuto come collega di lavoro, per il suo ruolo di amministratore pubblico — sia in Provincia sia in Comune —, per la sua costante presenza alla Casa del Popolo (di cui è stato uno dei fondatori) o per averne apprezzato le doti di attento e ironico osservatore della vita politica e sociale di Asti, è un giorno di pioggia, di tristezza e di rimpianti che va oltre una bandiera o il colore di una casacca. È un giorno piovoso per tutti, anche per quanti, da avversari, hanno voluto esserci per omaggiare l'uomo prima ancora del politico.
Accompagnato alla Casa del Popolo per un ultimo saluto, Pensabene è stato accolto da quell'ambiente informale, fatto di amici e compagni, di cui è sempre stato orgoglioso di fare parte, spesso rinunciando — come emerso durante la commemorazione — a molte occasioni per fare carriera nelle istituzioni. Sulle note delle musiche più iconiche legate alla sua militanza politica di sinistra, eseguite dal gruppo dei Fiati Pesanti, di cui Pensabene faceva parte con la sua inseparabile tromba, si sono susseguiti i ricordi e le testimonianze di quanti lo hanno conosciuto nell'arco di decenni o anche solo negli ultimi anni.
Guida per molti, amico sempre pronto a dare una mano, al confronto e al dibattito sulle piccole questioni locali o sui grandi temi internazionali, Pensabene era un uomo con cui tutti avevano piacere di discutere e, quando necessario, di scontrarsi, ma sempre nel rispetto reciproco delle opinioni. Confronti che, alla fine, era solito chiudere con una delle sue battute ironiche, sintetiche e intuitive, a chiosa di discorsi ben più complessi.
«Penso che questo sia l'intervento pubblico più difficile che abbia fatto fino a oggi - ha detto il consigliere comunale di Uniti si può Mauro Bosia - Giovanni se ne è andato in silenzio, in punta di piedi e in pochi giorni, ma io voglio celebrare qui chi è stato davvero: un calabrese di montagna, ben diverso dai calabresi di mare, che era diventato comunista perché vedeva i contadini di Decollatura lavorare tanto e guadagnare un tubo. Aveva sviluppato un senso del giusto e dell'ingiusto: venne a Torino a studiare agronomia e, per quarant'anni, è stato un protagonista di primo livello della vita politica di questa città. Ha militato soprattutto in Rifondazione Comunista dove con lui, candidato alle elezioni del 1995, abbiamo ottenuto il 16% alle provinciali, un risultato che mai si era visto e mai si è visto per un'organizzazione».
Bosia, ripercorrendo l'attività di Pensabene come assessore all'Ambiente — basti pensare all'introduzione della raccolta differenziata in città —, ha poi voluto rimarcare il suo ruolo intransigente anche all'opposizione: «Giovanni non era attaccato alla poltrona, non era uno che aveva concepito la militanza in un partito con un'adesione cieca per fare carriera. Aveva le sue idee e questo gli ha troncato la carriera, impedendogli di andare avanti. Ma lui ha deciso di fare delle scelte e, nel 2007, di creare questo posto, la Casa del Popolo, che rispecchia in tutto e per tutto lo spirito e l'ideologia di Giovanni: pace, uguaglianza, giustizia sociale e ridistribuzione del reddito».
Ricordando la stima guadagnata in città, spesso anche tra gli avversari politici, Bosia ha evidenziato che «la scomparsa di Giovanni significa la fine della nostra adolescenza, di noi che da giovanissimi sognatori volevano cambiare questa città e tutto il mondo, sapendo che avevamo le spalle coperte da gente grande ed esperta che ti proteggeva, ti metteva in riga e che quando era ora sapeva darti il consiglio più importante». Poi ha aggiunto: «In città su di lui c'era sicuramente uno stigma e personalmente credo di essere quello che questo stigma l'ha ereditato più di tutti. Ma nella mia vita non c'è orgoglio più grande del fatto che il mio nome venga accomunato a quello di Pensabene».
Un ricordo personale è stato lasciato anche da Claudio Caron, esponente della Casa del Popolo che ha condiviso con l'ex assessore comunale numerose battaglie politiche e sociali: «Era sempre presente nelle manifestazioni, dove era il primo a lanciare la canzone, lo slogan. La nostra fratellanza e l'idea di lavorare assieme sono nate in modo spontaneo quando abbiamo capito che le esigenze delle persone dovevano trovare una risposta unitaria da una sinistra che non può essere divisa in mille pezzi, una risposta orientata verso ideali socialisti e collettivi. La nostra idea fondamentale era una: avere un'organizzazione che mettesse la sinistra nella condizione di non scomparire in questa città, ma che fosse anche capace di puntare a ricostruire un'opposizione e un futuro governo cittadino senza clientele e senza quel gruppo di persone che continua a scambiarsi i posti di comando, i favori e i piaceri senza nemmeno porsi il problema di avere un qualche riferimento con le esigenze vere della gente che lavora e che qui vive».
Anche Beppe Morabito, segretario provinciale della Cgil, ha portato il suo ultimo saluto all'amico: «Ho avuto modo di conoscerlo 34 anni fa - ha ricordato - a una convention a Firenze per vedere il primo segretario di Rifondazione Comunista, Fausto Bertinotti. Da lì ci siamo frequentati ed è stato un punto di riferimento per quei "vecchi giovani" di allora, un punto di riferimento che era capace, con quel suo piglio ironico e quella leggerezza, di affrontare tutte le questioni. È stato anche molto critico su certe scelte del sindacato, ma rimarrà nei nostri cuori per sempre».
Non è mancato il ricordo commosso — unito alla vicinanza alla moglie di Pensabene, Fulvia, e ai figli Francesco e Giorgio — da parte della consigliera comunale e volto noto della Casa del Popolo, Vittoria Briccarello: «Voglio dirgli grazie perché Giovanni, insieme agli altri grandi e giovani, mi ha accolto qui e, in questo anno di decisioni e scelte importanti, non mi ha mai fatto sentire in difetto; anzi, mi ha appoggiato con le sue parole e la sua presenza, accettando i miei dubbi e le mie debolezze davanti a scelte politiche importanti. Mi mancherà mandargli i comunicati che scrivevo cercando la sua approvazione, e oggi lo saluto e lo ringrazio per la pazienza che mi ha dedicato. Aveva una capacità unica di farci sentire a nostro agio, nel posto giusto, dandoci l'esempio».
Briccarello ha infine ricordato l'ultimo 25 Aprile: «Quando stavamo vivendo una situazione un po' surreale, in piazza I Maggio, dove c'erano istituzioni e non istituzioni in pompa magna. In quel momento stavano portando la ghirlanda di fiori alla statua; eravamo tutti silenti e pensavamo che il 25 Aprile è un'altra cosa. Lì si è alzata la voce di Giovanni che ha intonato "Bella Ciao" e tutto il corteo l'ha seguito, cantando con lui, tranne quei quattro o cinque che sono rimasti impettiti perché non se l'aspettavano».
Al microfono si sono poi susseguiti i ricordi e i saluti del consigliere comunale Gianfranco Miroglio, del presidente di Legambiente Asti Giancarlo Dapavo, di Gianmarco Coppo (segretario federale del PRC di Asti) e di altri amici e compagni, che hanno voluto testimoniare vicinanza e affetto alla famiglia e a tutta la Casa del Popolo. Dopo la cerimonia laica, il feretro è stato accompagnato in un lungo corteo fino al Tempio Crematorio di Asti, presso il cimitero di viale Don Bianco.