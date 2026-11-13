Magico Paese di Natale, i momenti clou dell'inaugurazione [FOTOGALLERY]

Oggi pomeriggio Asti ha ufficialmente acceso la magia delle feste di fine anno con l'inaugurazione della ventesima edizione del Magico Paese di Natale, la sesta ospitata in città.

Dall'apertura del mercatino in piazza Alfieri, con oltre 150 casette, allo spettacolo «Mille Voci per Natale», che ha riunito circa 600 studenti delle scuole cittadine, fino all'arrivo di Babbo Natale e all'accensione del grande albero e delle luminarie.

Un lungo pomeriggio di festa, musica e colori che ha trasformato il cuore di Asti in un villaggio natalizio.

Ecco alcuni dei momenti più significativi dell'inaugurazione raccontate dalle foto della nostra Maria Grazia Billi.