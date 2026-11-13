Asti s'illumina d'autore: magia e grande partecipazione nel centro storico nonostante la pioggia [FOTOGALLERY]

Giovedì sera, alle ore 19, nel centro storico di Asti si è svolta l'inaugurazione e dell'accensione ufficiale delle nuove "Luci d'Autore - Asti in parole e musica", l'attesa iniziativa culturale giunta alla seconda edizione. Nonostante la pioggia, la cerimonia si è svolta regolarmente e con forte partecipazione di pubblico davanti all'Enoteca Malia in via Aliberti. Da ieri sera, il cuore antico della città è diventato ancora più bello, suggestivo e illuminato grazie alla brillante proposta dell'Associazione culturale CRE[AT]IVE.

L'iniziativa nasce dal profondo legame con il territorio ed è concepita per valorizzare il patrimonio urbano attraverso l'arte della luce, trasformando la memoria in un'esperienza viva e condivisa lungo le vie cittadine. Il percorso di quest'anno si è arricchito con quattro nuove frasi luminose d'autore che si affiancano alle tre installazioni inaugurate nella scorsa edizione e dedicate a Vittorio Alfieri, Giorgio Faletti e Paolo Conte. Passeggiando per il centro storico, residenti e visitatori possono ora rileggere le citazioni di "Ti meriti un amore" di Alessandra Appiano in via Aliberti, "Come quando fuori piove" di Giorgio Conte in via Bruno, "Il jazz non spiega, si vive" di Gianni Basso in via Garetti e il celebre motto "Stay Rock" di Massimo Cotto in via Ranco.

Ogni installazione artistica è dotata di una targa informativa integrata con QR Code, pensata per consentire a chiunque di approfondire la vita e la produzione culturale delle illustri figure celebrate. Inoltre, grazie alla sinergia con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurizio Rasero, le illuminazioni non saranno rimosse con la fine delle festività, ma resteranno accese per tutto l'anno. La proposta ideata da CRE[AT]IVE, infatti, non soltanto impreziosisce il decoro urbano e accresce la vivibilità del centro, ma garantisce che la memoria dei grandi concittadini continui a risplendere quotidianamente nel cuore della comunità.

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