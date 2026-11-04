Guano di piccioni davanti al Quintino Sella, la situazione è sempre più critica [FOTO e VIDEO]

Davanti all'istituto professionale Quintino Sella di Asti, in via Giobert, la presenza di piccioni è diventata un problema di decoro e igiene sempre più preoccupante. Basta camminare lungo il marciapiede che costeggia la scuola (che fa parte del plesso scolastico dell'Istituto Alfieri) per rendersi conto che il guano di piccioni è ovunque, proprio dove gli studenti si fermano prima di entrare in classe o dopo l'uscita dalle lezioni.

I piccioni, dal canto loro, si posano sovente tra le decorazioni della facciata dell'edificio, pronti a lordare il marciapiede con le loro feci e, spesso, chi sta sotto. La Provincia, in passato, aveva già provveduto a installare i dissuasori antipiccioni verso il cortile interno, ma complice la vicinanza della Torre Solaro, la presenza dei piccioni è continua e sempre più infestante.

«Il problema è stato più volte segnalato alla Provincia che, nel recente passato, ha anche sostenuto importanti investimenti per installare degli spuntoni antipiccioni sul tetto, verso il cortile - ricorda la dirigente dell'Istituto Alfieri Stella Perrone - La pulizia del marciapiede, possibilmente ogni giorno, sarebbe d'aiuto, ma in questo caso la competenza è del Comune tramite l'Asp».

La multiutility effettua passaggi con l'idropulitrice per rimuovere il guano, ma poche ore dopo la situazione si ripresenta esattamente come prima perché i colombi restano al loro posto. «È una questione di decoro, ma ritengo anche di salute pubblica e per questo mi aspetto che il sindaco intervenga con risolutezza - osserva una nostra lettrice che si è rivolta al giornale per segnalare il caso - Credo che gli studenti abbiano tutto il diritto di stare davanti alla scuola senza calpestare il guano dei piccioni».

Dalla Provincia è il consigliere delegato agli istituti scolastici, Ivan Ferrero, a spiegare quali saranno le prossime mosse dell'ente per cercare di risolvere il problema. «Gli uffici sono consapevoli della presenza dei piccioni ed è già stato approvato un impegno di spesa per effettuare i lavori di 'elettrificazione' della facciata, lavori che saranno svolti o nelle vacanze di Natale o di Carnevale. Ho anche sentito l'amministrazione comunale che si è detta disponibile a fare più lavaggi del marciapiede, tramite l'Asp, così da tenere pulita la zona dove si fermano i ragazzi».