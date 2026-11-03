Rosso Barbera 2026: «Mai così tanti visitatori e sold out a tutti gli eventi»

Non si nasconde la grande soddisfazione tra gli amministratori comunali costigliolesi per l'esito della quattro giorni di Rosso Barbera al castello di Costigliole d'Asti, il più grande banco d'assaggio della Barbera, con 500 etichette in degustazione nei saloni del piano nobile, raccontate dai sommelier dell'Ais. Grande curiosità anche per “Pianeta grappa”, salone dei distillati italiani. «È l'anno della consacrazione di Rosso Barbera: mai così tanti visitatori ai banchi d'assaggio e sold out alle masterclass e a tutti gli eventi - commenta a caldo il sindaco Enrico Alessandro Cavallero - Anche nella giornata del lunedì, riservata agli addetti del settore, abbiamo avuto 300 accrediti. E molto bene sono andate anche le visite in paese e nella Rocca, alle mostre e palazzi storici che impreziosiscono i motivi di interesse a Costigliole».

Protagoniste le Barbere d'Asti dei produttori “Noi di Costigliole” e dell'Astigiano, la Barbera d'Alba e le produzioni degli altri territori piemontesi; ma anche le annate storiche; e tanta curiosità per i vini della Sicilia, regione ospite quest'anno, dal Nero d'Avola ai vini dell'Etna, con le loro grandi peculiarità e differenze a seconda delle zone di produzione.Tra le novità dell'edizione 2026 della rassegna, le due serate appositamente dedicate ai giovani: degustazioni di vini e cocktail alla Barbera e musica nella splendida cornice del cortile interno del castello. «Un'iniziativa che abbiamo voluto dedicare al pubblico giovane e che è stata apprezzata - commenta il sindaco - Altra novità l'apertura dell'Ufficio turistico, che ha accolto i primi visitatori». Al taglio del nastro, venerdì, grande pubblico e la presenza dell'assessore regionale all'Agricoltura Paolo Bongioanni e la presidente della Fondazione Crt Anna Maria Poggi.

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