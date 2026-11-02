Migliaia di turisti in arrivo per il Natale, ma l'accoglienza parte dal sottopasso "degradato" nei pressi della stazione [FOTO e VIDEO]

Mentre in piazza Alfieri, ad Asti, sono iniziati gli allestimenti del Magico Paese di Natale — la cui ventesima edizione aprirà i battenti la prossima settimana —, non mancano le criticità che rischiano di offuscare gli sforzi fatti per rendere la città più accogliente in vista delle festività.

L'evento tornerà a occupare piazza Alfieri, ma per fare spazio a tutte le casette si estenderà anche su una porzione dell'isola pedonale davanti ai portici Anfossi. Gli interventi comportano una chiusura parziale della piazza oggi e domani, per poi diventare totale a partire dal 4 novembre.

Nel frattempo, però, alla redazione continuano ad arrivare numerose segnalazioni sulle condizioni in cui versa il sottopasso di piazza Marconi, nei pressi della stazione ferroviaria. Riqualificato nel 2022 con l'auspicio — poi tradito — che venisse preservato da atti vandalici, vandalismi e scritte di ogni genere, il passaggio è purtroppo tornato alla situazione di abbandono originaria. Allora, per scoraggiare i soliti vandali, erano stati persino installati pannelli turistici con le foto delle principali manifestazioni e bellezze cittadine.

Oggi il problema si ripropone a pochissimi giorni dall'inaugurazione dei mercatini natalizi, che attireranno migliaia di visitatori. Molti di loro arriveranno in treno e saranno inevitabilmente costretti a transitare da quel passaggio. Già nel 2022 la situazione era stata temporaneamente arginata grazie a una sinergia tra il Comune di Asti e Rfi. Tuttavia, il decoro è svanito nel giro di pochi mesi, fino alla nuova denuncia sollevata dal nostro giornale lo scorso marzo.

È difficile immaginare che il sottopasso possa essere ripulito in tempo per il 13 novembre, giorno di apertura dei mercatini di Natale. Ma il nodo centrale, ancora una volta, non è legato unicamente alle risorse economiche necessarie per la pulizia, quanto a un'inciviltà diffusa che sembra non arrestarsi di fronte a nulla.