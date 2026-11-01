Trick or treat? Ad Halloween Asti si maschera [GALLERY]

La festa più spaventosa dell'anno, Halloween, affonda le sue radici nell'antica festa celtica di Samhain, celebrata in Irlanda oltre 2000 anni fa per segnare la fine dell'estate e l'inizio del nuovo anno il 1° novembre.

Ieri sera Asti ha accolto tantissimi bimbi e ragazzi, che hanno sfoggiato i lori trucchi e costumi da brivido!

Un pomeriggio tra visite stregate, scavi da paura, poesie da brividi selezionate dall'Ecomuseo Basso Monferrato, letture in inglese tratte da “Little Monsters" insieme alla scuola di inglese “Kids & Us”.

E poi spettacoli di giocoleria con la scuola astigiana di circo Chapitombolo hanno attirato grandi e piccini al Museo Palentologico di Asti.

Invece alla Biblioteca Astense in collaborazione con la Scuola estiva di magia e stregoneria, un gioco investigativo tra indizi, incantesimi e messaggi segreti.

Ma tantissimi bimbi si sono cimentati per le vie del centro storico al Trick or treat o più semplicemente "Dolcetto o scherzetto", cercando di spaventare con i loro costumi paurosi commercianti e passanti.

Foto di Maria Grazia Billi