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Commercio

Asti, bilancio positivo per la prima edizione del “Via Vai Fest” [FOTOGALLERY]

Sinergia tra negozianti e istituzioni per valorizzare le vie dello shopping in un format destinato a crescere

Redazione web

Redazione web

26 Ottobre 2026 10:15:32

Si è concluso con successo lo scorso fine settimana il debutto del “Via Vai Fest”, l'iniziativa ideata dai commercianti del "quadrilatero" di Asti per valorizzare le attività locali e rivitalizzare le vie dello shopping. L'evento, organizzato con il supporto di Confcommercio Asti, ha ottenuto il patrocinio del Comune e del Distretto Urbano del Commercio. Svoltasi tra venerdì e sabato, la manifestazione è stata accolta con grande interesse dai commercianti del centro e molto apprezzata dai cittadini.

Il progetto ha animato un'ampia area che, da via Garibaldi, si è snodata tra piazza Italia, piazza Astesano, via Pelletta, piazzetta Milena, via San Secondo, Galleria dei Mercanti, vicolo Anfossi e piazza Piemonte. L'iniziativa ha valorizzato questo snodo commerciale, creando preziose occasioni d'incontro tra negozianti, residenti e visitatori.

Enrico Fenoglio, presidente di Confcommercio Asti, ha evidenziato come il festival dimostri la capacità degli operatori di fare squadra a sostegno del commercio di vicinato, fondamentale per rendere il centro più attrattivo. Claudio Bruno, direttore dell'associazione e manager del Distretto “Contrade dei Mercanti”, ha aggiunto che il format è destinato a crescere.

L'assessora al Commercio Loretta Bologna ha infine sottolineato l'importanza della sinergia tra istituzioni e attività economiche per promuovere il commercio di prossimità e favorire la partecipazione cittadina.

[fotoservizio Billi]

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