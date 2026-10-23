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Scuola

I volti degli studenti che questa mattina sono scesi in piazza ad Asti a far sentire la propria voce [GALLERY]

Dalle strutture scolastiche alla salute mentale, dall’educazione sessuo-affettiva al razzismo: i temi raccontati dai giovani

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

23 Ottobre 2026 17:45:30

La gallery che vede i volti degli oltre 400 studenti, che questa mattina, sono scesi in piazza per manifestare e far sentire la propria voce contro tematiche legate al degrado scolastico e alla società odierna.

Oltre 400 studenti scendono in piazza ad Asti contro il degrado scolastico: «Ridateci il nostro futuro»

Dalle strutture scolastiche alla salute mentale, dall’educazione sessuo-affettiva al razzismo, presenti alla manifestazione anche numerosi genitori, preoccupati dopo le voci circolate nei giorni scorsi

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