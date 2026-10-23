I volti degli studenti che questa mattina sono scesi in piazza ad Asti a far sentire la propria voce [GALLERY]

Scuola
23 Ottobre 2026 17:45:30
La gallery che vede i volti degli oltre 400 studenti, che questa mattina, sono scesi in piazza per manifestare e far sentire la propria voce contro tematiche legate al degrado scolastico e alla società odierna.
Oltre 400 studenti scendono in piazza ad Asti contro il degrado scolastico: «Ridateci il nostro futuro»
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