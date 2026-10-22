In frazione Borgomale troppe criticità tra fossi, strade e banchine deteriorate [FOTOGALLERY]

Le condizioni della viabilità e le criticità nella gestione delle acque meteoriche nella frazione Borgomale, ad Asti, sono oggetto di un'interrogazione al sindaco Maurizio Rasero firmata dai consiglieri comunali della coalizione progressista di centrosinistra. I consiglieri Mario Malandrone, Michele Miravalle, Vittoria Briccarello, Gianfranco Miroglio, Mauro Bosia, Valter Saracco, Paolo Crivelli, Maria Ferlisi, Luciano Sutera, Donato Pafundi e Massimo Cerruti, allegando una corposa documentazione fotografica, sollecitano interventi urgenti di ripristino e una programmazione organica per la sicurezza del territorio.

L'interrogazione intende tenere accesi i riflettori su uno stato di degrado delle infrastrutture viarie locali, dove si riscontrano diffusi cedimenti, fessurazioni dell'asfalto ed erosione delle banchine stradali. La progressiva riduzione del terreno di sostegno rischia di compromettere la stabilità dei margini delle strade e la sicurezza della circolazione. A questo quadro si aggiunge l'ostruzione di fossi e canali di scolo laterali, in molti tratti bloccati da accumuli di terra, sedimenti, detriti e folta vegetazione spontanea, che impedirebbe il regolare deflusso delle piogge.

La situazione, ricordano i consiglieri di minoranza, è apparsa in tutta la sua gravità in occasione dell'intensa ondata di maltempo che il 9 settembre ha colpito la zona sud di Asti, coinvolgendo anche la frazione Borgomale. In quell'occasione la rete di drenaggio non è stata in grado di smaltire le precipitazioni, causando l'invasione di fango e detriti sulla carreggiata, con particolari disagi registrati sia prima sia dopo la chiesetta di Borgomale.

Di fronte al timore che nuovi eventi meteo estremi possano provocare ulteriori allagamenti o smottamenti, gli esponenti del centrosinistra chiedono all'amministrazione comunale di superare la logica degli interventi emergenziali. L'interrogazione chiede di sapere, tra le altre cose, se siano già stati condotti sopralluoghi tecnici per stimare i danni e se si intenda procedere con urgenza alla pulizia straordinaria dei canali. I consiglieri sollecitano anche una ricognizione complessiva delle banchine, una verifica della capacità di carico dell'intero sistema di drenaggio, l'eventuale adozione di tecniche di ingegneria naturalistica contro l'erosione e la verifica della disponibilità di appositi fondi a bilancio.