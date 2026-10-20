San Domenico Savio, ecco il murale che vede al centro volti, mani e storie delle donne migranti [FOTO]

“Il filo invisibile: donne, pace, comunità”. E' il titolo del murale inaugurato di fronte all'oratorio della parrocchia San Domenico Savio, ultimo appuntamento della quinta edizione del Festival dei Popoli che ha animato la città con numerosi eventi legati dal filo conduttore che è poi stato adottato anche per dare il nome all'opera.

Promosso dall'Ufficio diocesano pastorale migranti, con il coinvolgimento di 32 realtà sul territorio, ha infatti offerto uno spazio di riflessione sui temi della pace, delle migrazioni, della cittadinanza e della costruzione delle comunità, valorizzando il contributo delle donne nei processi di cura, mediazione, inclusione e trasformazione sociale.

"Il murale - hanno sottolineato i promotori - nasce da un percorso collettivo di laboratori dedicati al ruolo delle donne, alla cura e all’integrazione. Attraverso il linguaggio della street art, volti, mani e storie delle donne migranti prendono forma sulla parete, rendendo visibile ciò che spesso rimane sullo sfondo: il lavoro quotidiano, le relazioni e le responsabilità condivise che contribuiscono a far crescere una comunità".

"Non una semplice decorazione urbana, quindi - hanno continuato - ma una dichiarazione di appartenenza. L’opera riconosce il valore di chi, con la propria esperienza e il proprio impegno, contribuisce alla vita della città, ricordando che le differenze non sono un ostacolo da superare, ma una ricchezza da riconoscere e mettere in relazione".

La scelta di concludere il festival con un’opera destinata a rimanere nel quartiere è legata alla volontà di dare concretezza al tema trattato. "Il dialogo - hanno concluso - non si esaurisce negli incontri e nelle parole: lascia tracce, crea legami, cambia lo sguardo. E può trovare spazio anche su un muro, trasformandolo in un messaggio aperto a tutti".