I mille apprezzati profumi e colori della Fiera del tartufo di Mombercelli

Il profumo dei tartufi, i mille colori delle produzioni orticole dell’autunno, l’aroma dei pregiati vini delle colline del territorio e tutto il gusto del ricco menu, dal salato al dolce, offerto ai buongustai. Sono i tanti ingredienti della Fiera nazionale del tartufo bianco di Mombercelli, allestita dal Comune, giunta alla 45esima edizione e proposta nel fine settimana nel centro storico mombercellese. Un appuntamento sempre atteso, nel terzo fine settimana di ottobre, che ha richiamato numeroso pubblico, sia nella serata di sabato sia nella giornata di domenica. «Siamo contenti del successo della manifestazione, soprattutto per quanto la riguarda la serata di sabato, quando abbiamo fatto veramente il record di presenze - commenta il sindaco Ivan Ferrero - E anche nella giornata di domenica si sono registrate ottime presenze e gli stessi commercianti presenti alla fiera si sono detti soddisfatti».

In primo piano alla Fiera nazionale del tartufo bianco di Mombercelli le degustazioni e masterclass dedicate alla Barbera, la gastronomia tipica proposta agli stand di piazza Unione Europea, le bancarelle di prodotti dell’agroalimentare locale in piazza Alfieri e l’appuntamento con “Tuber Magnatum Pico”, evento in omaggio al tartufo, tra show cooking, esposizione dei tartufi e premiazioni: miglior piatto a pari merito tra Cosimo Saponaro di “Passione Tartufi” e Stefano Giacchero di “Tartufaio per un giorno”; Gianni Gambaudo si è aggiudicato il riconoscimento come miglior bancarella, mentre Stefania Ion è stata eletta Miss Tartufo Bianco.

Dall'amministrazione comunale il ringraziamento a chi ha animato gli stand gastronomici di piazza Unione Europea nelle due giornate: la Pro Loco di Mombercelli, la Pro Loco di Castello di Annone, la Pro Loco di Montaldo Scarampi, la Scuola Alberghiera di Agliano Terme e Asti e il ristorante L’Arcano di Nizza Monferrato.

Una Fiera di solidarietà

Quest’anno l’amministrazione comunale ha rinunciato all’ospite illustre e ha destinato la somma risparmiata al territorio, con quattro donazioni: all’asilo, alla scuola primaria, alla scuola media e alla parrocchia di San Biagio, per un totale di 3 mila euro.

Il premio "Uno di noi"

Il riconoscimento “Uno di Noi” è stato assegnato a Domenico Fragalà, segretario comunale di Mombercelli. Una targa è andata invece al gruppo Alpini di Mombercelli e Belveglio, per la disponibilità a dare sempre una mano.

L'inaugurazione del micronido

Tra gli appuntamenti della Fiera del tartufo anche l'inaugurazione del micronido "Il germoglio" e della mensa scolastica recentemente realizzati dal Comune. Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità e il sindaco ha voluto ringraziarle una ad una: «Voglio ringraziare tutte le cariche istituzionali che sabato hanno partecipato all’inaugurazione, a partire da Zhang Chenggang, Console Generale Cinese a Milano, e da tutta la delegazione, che ha portato un tocco internazionale alla nostra fiera condividendo l’apertura dell’asilo nido, un momento fondamentale per far fare un salto di qualità a tutto il Comune e a tutto il territorio della Val Tiglione». Il ringraziamento è poi andato alla Regione Piemonte, presente con l’assessore Marco Gabusi e i consiglieri regionali Debora Biglia e Fabio Isnardi, al presidente della Provincia di Asti Simone Nosenzo, alla dirigente scolastica Manuela Musso e al sindaco e al Consiglio comunale dei ragazzi.

Fotoservizio Billi