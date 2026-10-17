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Iniziativa

Fondazione CrAsti, consegnate le borse di studio a 99 studenti che hanno ottenuto 100/100 alla Maturità [FOTO]

Ieri la cerimonia nell'auditorium della Banca di Asti, alla presenza di numerose autorità - Dal 1994 ad oggi sono 2.490 i ragazzi premiati

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

17 Ottobre 2026 07:40:00

Sono 99 gli studenti che hanno ricevuto ieri (venerdì) la borsa di studio da 500 euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, destinata ai giovani che hanno concluso l’esame di Maturità con la votazione massima di 100/100.
Di questi, 84 hanno frequentato istituti scolastici della provincia di Asti, mentre 15 sono studenti residenti nell’Astigiano che hanno frequentato scuole in Piemonte.
Con l’edizione 2026 sale così a 2.490 il numero complessivo dei giovani premiati dalla Fondazione dal 1994, anno di avvio dell’iniziativa, volta a riconoscere il merito scolastico e sostenere i giovani del territorio nel momento in cui si affacciano all’università o nel mondo del lavoro. Da sottolineare che, a partire dall'anno scolastico 2019/2020, il riconoscimento ha visto intensificarsi il supporto da parte di Banca di Asti e Polo universitario astigiano. 

Le parole del presidente Negro

La cerimonia, che ha visto la partecipazione di numerose autorità, si è svolta ieri nell’Auditorium di Banca di Asti.
“Premiare il merito significa prima di tutto riconoscere l’impegno, la costanza e la capacità dei nostri giovani di costruire il proprio futuro”, sottolinea Livio Negro, presidente della Fondazione Cassa di  Risparmio di Asti. “Questi 99 ragazzi rappresentano una risorsa importante per il territorio. Il nostro  augurio è che possano proseguire il loro percorso con la stessa determinazione dimostrata negli studi e che, ovunque li porteranno le loro scelte, mantengano un legame forte con la comunità nella quale sono cresciuti. Per la Fondazione investire nell’educazione e nella formazione significa investire nel futuro di Asti e della sua provincia”.

Tutti i premiati

Liceo classico Vittorio Alfieri: Riccardo Marchetti, Lorenzo Morosino, Giorgio Pozzobonelli, Giulia Bolla Ratti, Manuela Gentile, Mattia Rebuffo, Sibylla Giovanna Anastasia Squillari

Liceo artistico Benedetto Alfieri: Clotilde Barcellona, Alessio Allegretti, Elena Manca, Sofia Di Filippo, Elisa Pafundi, Erica Cazzola

Istituto Pietro Andriano: Federico Cristina, Cristina Arato, Kiara Benigna Baldissin

Istituto Castigliano: Salwa Aboulkhairat, Giulia Cassano, Aya Moubdi, Martina Amato

Istituto professionale paritario Gauss: Fabrizio Andrei Nedelea

Istituto Giobert: Silvana Bejaj, Emilia Beuille, Yasmine Kouaib, Alessandro Peretta, Fabio Rampone, Sofia Sardo

Istituto Monti (licei): Ludovica Cerrato, Ludovica Ciliberti, Sofia Andreetta, Carola Caligaris, Sara De Meo, Arianna Donadi, Jo Fantino, Ilaria Ottaviano, Alessia Zappa, Filippo Griseri, Alessia Ferraro, Pietro Ciriotti, Pietro Bottino, Valentina Dovano, Silvia Elia, Irene Valente

Liceo Scientifico Pellati: Giulia Auddino, Aris Bemer, Alessandro De Angelis

Liceo Scientifico Sc. Applicate Pellati: Veronica Calosso, Gabriele Giribaldi, Gioele Guglieri

Liceo Linguistico Pellati: Sofia Botto, Martina Gagliardi, Giorgia Rebuffo, Anita Ricossa

Istituto Pellati - Tecnico AFM: Lidia Testa

Istituto Pellati - Tecnico SIA: Sofia Mondo

Istituto Pellati - Tecnico Turismo: Annamaria De Faveri, Giorgia Penengo

Liceo scientifico Vercelli: Luca Ferrante, Fadil Likaj, Angelo Lorenzo Manta, Anna Rosa Pastrone, Tommaso Berruti, Marco Bottello, Martina Della Bella, Chiara Lindo, Alice Marengo, Tommaso Mazzetti, Matteo Merlo, Gabriel Moro, Emanuele Pellitteri, Clarissa Preci

Istituto Artom: Alessandro Giordano, Francesca Rainero, Andrea Rosso, Elisa Baccella, Maurizio Cesari, Rafael Alliaj, Leonardo Soldera, Cristian Boggero, Gabriele Bona, Enrico Rocca, Ismail Abdlehna, Federico Piperissa, Christian Viarengo

Liceo Leonardo Da Vinci di Alba: Chiara Giacoletto Piazzi, Serena Quirico

Istituto Vasco Beccaria Govone di Mondovì (Liceo Sc. Umane): Valentina Fogliato

Istituto Leardi di Casale Monferrato: Sofia Cremonese, Camilla Tabacchetti

Istituto Rita Levi Montalcini di Acqui Terme: Gabriele Bosca, Alice Gallo, Asia Lazzarin, Daniele Molteni, Michelle Muratore, Sofia Thea, Laura Zunino

Istituto Ascanio Sobrero di Casale Monferrato: Simone Bevilacqua

Istituto Cesare Balbo di Casale Monferrato: Chiara Bodda

Istituto Maggia di Stresa (VB): Sofia Mollero

Photogallery a cura di Mariagrazia Billi

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