Fondazione CrAsti, consegnate le borse di studio a 99 studenti che hanno ottenuto 100/100 alla Maturità [FOTO]

Iniziativa
17 Ottobre 2026 07:40:00
Sono 99 gli studenti che hanno ricevuto ieri (venerdì) la borsa di studio da 500 euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, destinata ai giovani che hanno concluso l’esame di Maturità con la votazione massima di 100/100.
Di questi, 84 hanno frequentato istituti scolastici della provincia di Asti, mentre 15 sono studenti residenti nell’Astigiano che hanno frequentato scuole in Piemonte.
Con l’edizione 2026 sale così a 2.490 il numero complessivo dei giovani premiati dalla Fondazione dal 1994, anno di avvio dell’iniziativa, volta a riconoscere il merito scolastico e sostenere i giovani del territorio nel momento in cui si affacciano all’università o nel mondo del lavoro. Da sottolineare che, a partire dall'anno scolastico 2019/2020, il riconoscimento ha visto intensificarsi il supporto da parte di Banca di Asti e Polo universitario astigiano.
La cerimonia, che ha visto la partecipazione di numerose autorità, si è svolta ieri nell’Auditorium di Banca di Asti.
“Premiare il merito significa prima di tutto riconoscere l’impegno, la costanza e la capacità dei nostri giovani di costruire il proprio futuro”, sottolinea Livio Negro, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. “Questi 99 ragazzi rappresentano una risorsa importante per il territorio. Il nostro augurio è che possano proseguire il loro percorso con la stessa determinazione dimostrata negli studi e che, ovunque li porteranno le loro scelte, mantengano un legame forte con la comunità nella quale sono cresciuti. Per la Fondazione investire nell’educazione e nella formazione significa investire nel futuro di Asti e della sua provincia”.
Liceo classico Vittorio Alfieri: Riccardo Marchetti, Lorenzo Morosino, Giorgio Pozzobonelli, Giulia Bolla Ratti, Manuela Gentile, Mattia Rebuffo, Sibylla Giovanna Anastasia Squillari
Liceo artistico Benedetto Alfieri: Clotilde Barcellona, Alessio Allegretti, Elena Manca, Sofia Di Filippo, Elisa Pafundi, Erica Cazzola
Istituto Pietro Andriano: Federico Cristina, Cristina Arato, Kiara Benigna Baldissin
Istituto Castigliano: Salwa Aboulkhairat, Giulia Cassano, Aya Moubdi, Martina Amato
Istituto professionale paritario Gauss: Fabrizio Andrei Nedelea
Istituto Giobert: Silvana Bejaj, Emilia Beuille, Yasmine Kouaib, Alessandro Peretta, Fabio Rampone, Sofia Sardo
Istituto Monti (licei): Ludovica Cerrato, Ludovica Ciliberti, Sofia Andreetta, Carola Caligaris, Sara De Meo, Arianna Donadi, Jo Fantino, Ilaria Ottaviano, Alessia Zappa, Filippo Griseri, Alessia Ferraro, Pietro Ciriotti, Pietro Bottino, Valentina Dovano, Silvia Elia, Irene Valente
Liceo Scientifico Pellati: Giulia Auddino, Aris Bemer, Alessandro De Angelis
Liceo Scientifico Sc. Applicate Pellati: Veronica Calosso, Gabriele Giribaldi, Gioele Guglieri
Liceo Linguistico Pellati: Sofia Botto, Martina Gagliardi, Giorgia Rebuffo, Anita Ricossa
Istituto Pellati - Tecnico AFM: Lidia Testa
Istituto Pellati - Tecnico SIA: Sofia Mondo
Istituto Pellati - Tecnico Turismo: Annamaria De Faveri, Giorgia Penengo
Liceo scientifico Vercelli: Luca Ferrante, Fadil Likaj, Angelo Lorenzo Manta, Anna Rosa Pastrone, Tommaso Berruti, Marco Bottello, Martina Della Bella, Chiara Lindo, Alice Marengo, Tommaso Mazzetti, Matteo Merlo, Gabriel Moro, Emanuele Pellitteri, Clarissa Preci
Istituto Artom: Alessandro Giordano, Francesca Rainero, Andrea Rosso, Elisa Baccella, Maurizio Cesari, Rafael Alliaj, Leonardo Soldera, Cristian Boggero, Gabriele Bona, Enrico Rocca, Ismail Abdlehna, Federico Piperissa, Christian Viarengo
Liceo Leonardo Da Vinci di Alba: Chiara Giacoletto Piazzi, Serena Quirico
Istituto Vasco Beccaria Govone di Mondovì (Liceo Sc. Umane): Valentina Fogliato
Istituto Leardi di Casale Monferrato: Sofia Cremonese, Camilla Tabacchetti
Istituto Rita Levi Montalcini di Acqui Terme: Gabriele Bosca, Alice Gallo, Asia Lazzarin, Daniele Molteni, Michelle Muratore, Sofia Thea, Laura Zunino
Istituto Ascanio Sobrero di Casale Monferrato: Simone Bevilacqua
Istituto Cesare Balbo di Casale Monferrato: Chiara Bodda
Istituto Maggia di Stresa (VB): Sofia Mollero
Photogallery a cura di Mariagrazia Billi
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