Fondazione CrAsti, consegnate le borse di studio a 99 studenti che hanno ottenuto 100/100 alla Maturità [FOTO]

Sono 99 gli studenti che hanno ricevuto ieri (venerdì) la borsa di studio da 500 euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, destinata ai giovani che hanno concluso l’esame di Maturità con la votazione massima di 100/100.

Di questi, 84 hanno frequentato istituti scolastici della provincia di Asti, mentre 15 sono studenti residenti nell’Astigiano che hanno frequentato scuole in Piemonte.

Con l’edizione 2026 sale così a 2.490 il numero complessivo dei giovani premiati dalla Fondazione dal 1994, anno di avvio dell’iniziativa, volta a riconoscere il merito scolastico e sostenere i giovani del territorio nel momento in cui si affacciano all’università o nel mondo del lavoro. Da sottolineare che, a partire dall'anno scolastico 2019/2020, il riconoscimento ha visto intensificarsi il supporto da parte di Banca di Asti e Polo universitario astigiano.

Le parole del presidente Negro

La cerimonia, che ha visto la partecipazione di numerose autorità, si è svolta ieri nell’Auditorium di Banca di Asti.

“Premiare il merito significa prima di tutto riconoscere l’impegno, la costanza e la capacità dei nostri giovani di costruire il proprio futuro”, sottolinea Livio Negro, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. “Questi 99 ragazzi rappresentano una risorsa importante per il territorio. Il nostro augurio è che possano proseguire il loro percorso con la stessa determinazione dimostrata negli studi e che, ovunque li porteranno le loro scelte, mantengano un legame forte con la comunità nella quale sono cresciuti. Per la Fondazione investire nell’educazione e nella formazione significa investire nel futuro di Asti e della sua provincia”.

Tutti i premiati

Liceo classico Vittorio Alfieri: Riccardo Marchetti, Lorenzo Morosino, Giorgio Pozzobonelli, Giulia Bolla Ratti, Manuela Gentile, Mattia Rebuffo, Sibylla Giovanna Anastasia Squillari