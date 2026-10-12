Amicizia, mete indimenticabili e tanto divertimento: si conclude la Crociera 2026

Cronaca di una sette giorni di successo. La Crociera de “La Nuova Provincia” e “CalaMajor Viaggi” si è conclusa da poche ore e nei nostri turisti anima la voglia di affrontare presto una nuova esperienza. Dal 3 al 10 ottobre, con partenza in bus da Asti direzione Venezia, i nostri viaggiatori, come sempre impeccabilmente guidati da Emanuela Vendraminetto, hanno viaggiato su MSC Lirica alla volta di Kotor, Mykonos e Syros, per poi fare rientro in Italia, visitare Ancona e rientrare a Venezia.

Le tappe del viaggio

La prima sosta della crociera, una iniziativa che si svolge ininterrottamente dal 2004, è stata quella di Kotor, una meta sorprendente. Visitabile agevolmente con partenza dal porto, cittadina medioevale di raro fascino soprannominata la “città dei gatti”, vista la massiccia presenza di felini, cui è stato dedicato anche un museo. La torre dell’orologio, la basilica, le strette vie dello shopping, sono solo alcune delle attrazioni. I più intrepidi hanno deciso anche di affrontare un cammino di 1300 scalini alla volta della Fortezza, da cui si può godere di un panorama mozzafiato, e, nel percorso, si sono anche imbattuti in un turista americano che ha scelto di percorrere l’impervio tragitto ... a piedi nudi.

Dopo un giorno di navigazione, martedì è stato il giorno di Mykonos, con attracco al porto nuovo e raggiungimento con il “Sea Bus” della “chora”, il porto antico. Un’isola bella da far strabuzzare gli occhi: i mulini a vento, “Little Venice”, le vie dei negozi, i bar affacciati sul mare sono paesaggi da cartolina che hanno cullato, con un po’ di vento, gli astigiani lungo una intensa giornata conclusa solo a tarda serata. Vista la giornata di sole, alcuni componenti del gruppo non si sono lasciati sfuggire l’occasione di passare alcune ore in spiaggia, a Platis Gyalos, con il suo mare cristallino.

La due giorni greca è proseguita mercoledì a Syros, tappa inedita. Una località accattivante, con una piazza circondata da palme, il teatro, una sublime basilica ortodossa. Un altro giorno di navigazione e, venerdì, l’ultima sosta, questa volta in Italia. Ancona ha offerto molteplici opportunità: la visita alla città ducale, con il suo duomo che si affaccia sul mare, oppure le trasferte direzione Urbino, dove gli amanti dell’arte hanno potuto godere di un’esperienza unica, e alle Grotte di Frasassi.

Curiosità

La crociera è turismo, con l’esperienza favolosa di svegliarsi ogni mattina in un luogo diverso e ammirare il mondo, ma è anche aggregazione e amicizia. Nei giorni di navigazione si vive la nave: MSC Lirica offriva piscine, idromassaggi, favolosi spettacoli serali a teatro, giochi per grandi e piccini, cucina sublime e tanto divertimento nelle serate a tema (elegante, total white, flower, e molte altre).

C’è chi, tra i nostri viaggiatori, ha abbacinato i turisti con la sua magnifica voce da tenore, chi, come Mimmo e Mario, ha sfiorato il trionfo a calcio balilla, chi ha festeggiato il proprio compleanno, come Gianna e Cinzia, travolte dall'affetto dello staff del ristorante, chi ha conosciuto nuovi amici e ne ha ritrovati dopo un po’ di tempo.

Perchè la crociera de “La Nuova Provincia” e “CalaMajor” è questo: una sette giorni durante la quale si possono lasciare a casa i pensieri e vivere la magia di un’esperienza che ti resta nel cuore. In attesa di nuove mete da affrontare nel 2027 con “gli amici d sempre”.