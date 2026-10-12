Valle San Pietro tra crepe sulla strada, banchine erose e cantieri: l'allarme di Ambiente Asti [FOTO]

Condizioni di marcato degrado della sede stradale, margini d'asfalto senza sostegno laterale e canalette di scolo ostruite stanno rendendo la circolazione in valle San Pietro un serio problema di sicurezza per automobilisti, motociclisti e ciclisti. Per fare chiarezza sui pericoli denunciati dai cittadini e sollecitare interventi urgenti di messa in sicurezza, il consigliere comunale Mario Malandrone della lista Ambiente Asti ha depositato un'interrogazione al sindaco e all'assessore ai Lavori Pubblici.

La strada, caratterizzata da una carreggiata di larghezza ridotta, presenta insidie rilevanti soprattutto durante l'incrocio tra veicoli e nelle ore notturne, quando la scarsa visibilità rende difficile scorgere dove il terreno sia ceduto sotto il ciglio stradale. Stando alle segnalazioni raccolte, diversi fossi laterali risultavano già intasati da detriti prima ancora del violento nubifragio che il 9 settembre ha colpito la zona sud di Asti, un evento atmosferico che ha poi ulteriormente aggravato i fenomeni erosivi lungo il tracciato. Nel documento, il consigliere comunale descrive con precisione lo stato dei luoghi: «La strada di valle San Pietro presenta in numerosi tratti condizioni di significativo deterioramento, con diffuse fessurazioni della pavimentazione, erosioni delle banchine, cedimenti dei margini stradali e criticità nel sistema di raccolta e deflusso delle acque meteoriche».

Attualmente l'arteria è interessata da cantieri per la sostituzione delle condotte dell'acquedotto con la presenza di escavatori, transenne e un impianto semaforico per il senso unico alternato. Tuttavia, le protezioni provvisorie formate da coni e nastri di segnalazione vengono ritenute insufficienti a garantire la sicurezza nei tratti più compromessi. Malandrone rimarca che «in diversi punti l'erosione ha asportato porzioni consistenti del terreno immediatamente adiacente alla carreggiata, lasciando margini di asfalto privi di adeguato sostegno laterale e determinando condizioni di potenziale pericolo per la circolazione». Per questa ragione, aggiunge l'esponente di Ambiente Asti, «le condizioni documentate evidenziano la necessità di una valutazione complessiva della sicurezza stradale, non limitata ai soli tratti attualmente interessati dai lavori».

Attraverso l'interrogazione, chiede alla Giunta di chiarire se siano stati effettuati sopralluoghi tecnici dopo le piogge di settembre, quali siano i costi e i tempi dei cantieri attivi, e se i passati scavi per la rete idrica abbiano interferito con il regolare deflusso delle acque piovane. Sostenendo la necessità di un programma preventivo di manutenzione per le strade collinari e le frazioni, Malandrone sottolinea infine che «occorre distinguere gli eventuali danni direttamente riconducibili agli eventi meteorologici dalle criticità preesistenti» per stabilire le opportune responsabilità e assicurare interventi di ripristino stabili e duraturi.