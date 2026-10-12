Grande successo ad Asti per la Fiera d'Autunno: shopping, gusto e tradizione nel centro cittadino [FOTO e VIDEO]

Si è svolta nella giornata di ieri, domenica 11 ottobre, la tradizionale Fiera d'Autunno ad Asti, uno degli appuntamenti commerciali più attesi dell'anno. Dalle ore 8 fino alle 19, le vie del centro storico si sono animate per accogliere astigiani e visitatori in un'atmosfera festosa e ricca di occasioni per lo shopping. La storica manifestazione all'aperto è stata organizzata e promossa dalla Città di Asti in collaborazione con Confesercenti e Procom.

L'evento ha confermato la propria formula di successo proponendo circa 230 stand gestiti da operatori con licenza, hobbisti e produttori agricoli. Il percorso espositivo si è snodato lungo un circuito ben articolato che, partendo da piazza Alfieri, ha toccato viale alla Vittoria, corso Alfieri e corso Dante, offrendo un'ampia passeggiata commerciale nel cuore della città. A completare la giornata di acquisti vi è stata inoltre la contemporanea apertura straordinaria dei molti negozi del centro.

L'offerta delle bancarelle si è rivelata estremamente varia e in grado di soddisfare i gusti di un vasto pubblico. In corso Dante è stata allestita una selezionata vetrina tematica dedicata all'artigianato, all'oggettistica e alle tipicità locali, mentre nel restante tracciato la fiera ha proposto un ricco assortimento che è spaziato dall'abbigliamento agli accessori, fino ai tessuti per la casa e alle novità di stagione.

Oltre allo shopping, la manifestazione ha riservato ampi spaces dedicati alla gastronomia e al divertimento delle famiglie. La presenza di appositi punti di ristoro e dei classici paninari ha garantito un'offerta culinaria con porchetta e fritture di pesce, ma non sono mancati stand con dolci tipici e varie golosità. Per i più piccoli, infine, in piazza Alfieri è stata allestita una piccola area giochi con animazione, trasformando l'appuntamento in una grande festa a misura di tutti.

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