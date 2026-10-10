Taglio del nastro del Polo dell'infanzia di Castagnole Lanze alla presenza del presidente Cirio

“Crescere insieme”. Sono le due parole che racchiudono lo spirito del Polo dell’infanzia che si è inaugurato questa mattina, sabato, a Castagnole Lanze alla presenza del presidente della Regione Alberto Cirio e di tanti rappresentanti delle istituzioni astigiane e piemontesi. Un’opera da 6 milioni di euro realizzata dal Comune con fondi, in gran parte, del Pnrr, nell’area del Prello, accanto allo sferisterio e che ha come cornice, alzando lo sguardo, il profilo del centro storico castagnolese.

«La sede storica dell’asilo Ruscone Valle non era più adeguata, necessitava di interventi: si doveva scegliere tra restaurare l’edificio oppure costruirne uno nuovo e abbiamo scelto di guardare con coraggio al futuro e realizzare una struttura moderna, che punta al risparmio energetico e attenta all’ambiente», ha sottolineato il sindaco Carlo Mancuso con accanto i colleghi amministratori alla presenza di tanti bambini e famiglie, del personale scolastico e del dirigente dell’Istituto comprensivo Claudio Thoux.

Protagonisti della mattinata i bambini, dai piccoli del micronido ai bimbi della scuola dell’infanzia tra canti e corse nel prato della struttura e tra gli alberi donati dal Lions Club di Castagnole Lanze, primo nucleo di quello che sarà il bosco dell’asilo; e accanto al sindaco Mancuso le due baby sindaco del paese. Dal presidente Cirio i complimenti per l’impegno dell’amministrazione comunale e il lavoro svolto per realizzare un’opera «fondamentale per la crescita dei bambini e che nel tempo continuerà ad essere motivo di grande orgoglio».