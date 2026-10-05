"Eat & Walk", 150 partecipanti alla camminata "abbinata" a piatti di vari Paesi del mondo [FOTO]

Sono stati 150 i partecipanti, ieri pomeriggio (domenica), alla camminata etnogastronomica "Eat & Walk", organizzata dall'associazione Noix de Kola nell'ambito del Festival dei popoli, promosso dall'Ufficio pastorale Migrantes della Diocesi di Asti e in programma ad Asti fino al 17 ottobre.

Partita dal cortile dell'oratorio di corso Genova, prevedeva alcune tappe (oratorio di Santa Maria Nuova, piazza Santa Maria Nuova e Foyer delle famiglie) con degustazioni delle cucine di vari Paesi del mondo, dall'Albania al Brasile, dal Congo al Perù, accanto ai piatti della tradizione italiana. Una iniziativa che, come hanno sottolineato gli organizzatori, «rappresenta perfettamente lo spirito del Festival dei Popoli: camminare insieme, condividere il cibo e lasciarsi sorprendere dalle storie e dalle culture che abitano il nostro territorio. Un modo semplice e coinvolgente per costruire relazioni e rafforzare il senso di comunità».

«Come negli anni precedenti - commenta Paolo Maccario, responsabile dell'Ufficio pastorale Migranti insieme a Daniela Iavarone - abbiamo raggiunto velocemente il tetto massimo di partecipanti, pari a 150. A differenza del passato, però, abbiamo modificato in parte le modalità di svolgimento: fino all'anno scorso si partiva dall'oratorio di corso Genova a gruppi; domenica, invece, era a disposizione una finestra oraria in cui arrivare e poi si poteva iniziare il percorso in autonomia. In questo modo siamo arrivati quasi tutti in contemporanea al Foyer delle famiglie, dove erano a disposizione i dolci preparati da quattro comunità straniere. Durante l'ultima tappa è stato anche votato il piatto preferito: il vincitore verrà annunciato domenica 11 ottobre in occasione della Festa dei popoli, in programma domenica 11 ottobre».

Photogallery a cura di Mariagrazia Billi