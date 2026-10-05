"Eat & Walk", 150 partecipanti alla camminata "abbinata" a piatti di vari Paesi del mondo [FOTO]

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Festival dei popoli
05 Ottobre 2026 17:05:00
Sono stati 150 i partecipanti, ieri pomeriggio (domenica), alla camminata etnogastronomica "Eat & Walk", organizzata dall'associazione Noix de Kola nell'ambito del Festival dei popoli, promosso dall'Ufficio pastorale Migrantes della Diocesi di Asti e in programma ad Asti fino al 17 ottobre.
Partita dal cortile dell'oratorio di corso Genova, prevedeva alcune tappe (oratorio di Santa Maria Nuova, piazza Santa Maria Nuova e Foyer delle famiglie) con degustazioni delle cucine di vari Paesi del mondo, dall'Albania al Brasile, dal Congo al Perù, accanto ai piatti della tradizione italiana. Una iniziativa che, come hanno sottolineato gli organizzatori, «rappresenta perfettamente lo spirito del Festival dei Popoli: camminare insieme, condividere il cibo e lasciarsi sorprendere dalle storie e dalle culture che abitano il nostro territorio. Un modo semplice e coinvolgente per costruire relazioni e rafforzare il senso di comunità».
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