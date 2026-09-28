Oltre 500 partecipanti al percorso delle 12 postazione del Villaggio della Longevità [Foto]

Asti nelle giornate di venerdì e sabato ha ospitato Longevitalia, la prima edizione di un laboratorio nazionale permanente dedicato alla longevità, con l'obiettivo di trasformare l'invecchiamento da sfida assistenziale a opportunità sociale, culturale ed economica.

Ma la riflessione scientifica e istituzionale del forum non è rimasta soltanto nelle sale della Banca di Asti, è uscita per incontrare direttamente cittadini e curiosi.

Sabato, durante la mattinata, via Gardini ha ospitato il Villaggio della Longevità, promosso da ASL AT insieme all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Asti, che ha registrato una partecipazione oltre le aspettative: oltre 500 persone hanno seguito il percorso tra le 12 postazioni dedicate alla prevenzione e alla promozione della salute, ricevendo una “Pagellina della longevità”.

Un format sperimentale per il Villaggio che l’ASL AT intende riproporre in modo itinerante sul territorio. Medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali e altri professionisti hanno guidato i cittadini attraverso consulenze, test, misurazioni e consigli pratici su salute cardiovascolare, glicemia, alimentazione, movimento, memoria, vista e udito, benessere psicologico, vaccinazioni e corretti stili di vita.

Un percorso costruito accompagnato dallo slogan “La tua longevità ci sta a Cuore”, anche in vista della Giornata Mondiale del Cuore del 29 settembre, e pensato per tradurre nella pratica il messaggio del Forum: la prevenzione non comincia quando compare una malattia, ma molto prima.

A tutti i partecipanti è stato inoltre offerto lo “Spuntino della Longevità”, preparato da Coldiretti Asti – Campagna Amica, con frutta fresca e secca e sedano: un modo semplice e concreto per richiamare il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione e nella costruzione della salute nel corso della vita.