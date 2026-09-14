Dopo due anni di cantiere è suonata la campanella nella nuova scuola Rio Crosio di Asti [FOTO E VIDEO]

È stato un primo giorno di scuola storico per gli studenti della primaria Rio Crosio, in corso XXV Aprile, che questa mattina sono entrati per la prima volta nel nuovo plesso dopo circa due anni di lavori necessari alla sua totale ristrutturazione. Al taglio del nastro, insieme alla dirigente Emanuela Danese, sono stati presenti il sindaco Maurizio Rasero, l’assessora ai Lavori pubblici Stefania Morra e i colleghi di Giunta Loretta Bologna (Istruzione) e Paride Candelaresi (Cultura).

Con un investimento poco inferiore a 8 milioni di euro tramite il Pnrr, la scuola Rio Crosio (che ospita anche una materna) è stata oggetto di lavori per l’adeguamento sismico, riqualificazione energetica, abbattimento delle barriere architettoniche, messa in sicurezza dell’edificio ed efficientamento generale dell’edificio. Una scuola che, oggi, appare molto diversa da com’era in precedenza soprattutto per quanto riguarda l’illuminazione delle aule tramite una nuova disposizione delle finestre e, internamente, l’utilizzo di luci a led a risparmio energetico a gestione intelligente.

«Siamo l’amministrazione che, da sempre, ha investito di più in infrastrutture scolastiche con investimenti importanti, tramite bandi ai quali abbiamo partecipato e che ci hanno garantito importanti finanziamenti - ha ricordato il sindaco Rasero poco prima del taglio del nastro - Su questa scuola sono stati calati quasi 8 milioni di euro. Ci scusiamo con le famiglie per il disservizio di questi due anni, ma per fare i lavori abbiamo dovuto spostare le lezioni all’Enofila con buona parte degli studenti. Anche questa è stata un’ottima intuizione, vale a dire dotarsi di una scuola in più che possa servire da valvola di sfogo man mano che ristrutturiamo nuove scuole».

Anche l’assessora Morra ha ricordato che si tratta «dell’ultima di una serie di scuole su cui siamo intervenuti: a parte la Jona, dove c’è stata una demolizione e ricostruzione, sulle altre abbiamo lavorato sulle strutture esistenti, come in questo caso». Alla nuova Rio Crosio, continua l’assessora, «sono state rifatte tutte le aule, gli infissi sono nuovi e la palestra è stata completamente ricostruita, efficientata e dotata di nuovi servizi igienici».

«È sicuramente un ambiente più accogliente, più sicuro, decisamente più bello e più vicino alle esigenze educative dei nostri ragazzi - ha commentato la dirigente Emanuela Danese poco prima di chiamare le singole classi invitandole a entrare - Tutta la comunità educante accoglie con grande entusiasmo questo nuovo spazio, anche perché siamo convinti che un ambiente di apprendimento bello sia funzionale anche per la qualità dell’apprendimento dei nostri alunni e per la qualità dell’insegnamento». I lavori all’edificio sono stati effettuati dalla ditta astigiana C.S. Costruzioni di Carlo Fornaca.

[foto Billi]